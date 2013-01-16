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السوبر الإسباني في السعودية.. قمة منتظَرة بين ريال مدريد وبيلباو

على ملعب الملك فهد بالرياض.. بصوتَيْ "العتيبي" و"القرني"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم الأحد إلى ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة السعودية الرياض؛ لمشاهدة القمة المنتظرة في نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد ونظيره أتليتك بيلباو.

ويُنقل اللقاء عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC، ويقوم بالتعليق والوصف المعلق المعروف فهد العتيبي، وزميله مشاري القرني.

وبدأت الجماهير الرياضية في الحضور مبكرًا للملعب من أجل مشاهدة قمة إسبانية مرتقبة في العاصمة الرياض، وسط أجواء ممتعة بعد هطول الأمطار، واعتدال الطقس اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السوبر الإسباني في السعودية.. قمة منتظَرة بين ريال مدريد وبيلباو
سبق

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم الأحد إلى ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة السعودية الرياض؛ لمشاهدة القمة المنتظرة في نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد ونظيره أتليتك بيلباو.

ويُنقل اللقاء عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC، ويقوم بالتعليق والوصف المعلق المعروف فهد العتيبي، وزميله مشاري القرني.

وبدأت الجماهير الرياضية في الحضور مبكرًا للملعب من أجل مشاهدة قمة إسبانية مرتقبة في العاصمة الرياض، وسط أجواء ممتعة بعد هطول الأمطار، واعتدال الطقس اليوم.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
08:31 PM
اخر تعديل
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:40 PM

السوبر الإسباني في السعودية.. قمة منتظَرة بين ريال مدريد وبيلباو

على ملعب الملك فهد بالرياض.. بصوتَيْ "العتيبي" و"القرني"

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,499

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم الأحد إلى ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة السعودية الرياض؛ لمشاهدة القمة المنتظرة في نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تجمع ريال مدريد ونظيره أتليتك بيلباو.

ويُنقل اللقاء عبر قنوات شركة الرياضة السعودية SSC، ويقوم بالتعليق والوصف المعلق المعروف فهد العتيبي، وزميله مشاري القرني.

وبدأت الجماهير الرياضية في الحضور مبكرًا للملعب من أجل مشاهدة قمة إسبانية مرتقبة في العاصمة الرياض، وسط أجواء ممتعة بعد هطول الأمطار، واعتدال الطقس اليوم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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