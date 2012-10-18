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لحظات مأساوية.. كاميرا توثق تطاير سقف بناء وسقوطه على المارة بسبب الرياح

أدى لوفاة رجل وامرأة خلال إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية

وثقت كاميرا مراقبة حادثًا مأساويًا راح ضحيته رجل وامرأة تمثل في تطاير سقف بيت نتيجة رياح قوية وسقوطه على المارة في الشارع، وذلك نتيجة إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية.

وتفصيلاً، أظهر مقطع الفيديو تطاير سقف البيت وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل وامرأة كانا يسيران في الشارع.

وتسبب الحادث في وفاة الرجل على الفور، فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى، وفق روسيا اليوم.

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لحظات مأساوية.. كاميرا توثق تطاير سقف بناء وسقوطه على المارة بسبب الرياح
سبق

وثقت كاميرا مراقبة حادثًا مأساويًا راح ضحيته رجل وامرأة تمثل في تطاير سقف بيت نتيجة رياح قوية وسقوطه على المارة في الشارع، وذلك نتيجة إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية.

وتفصيلاً، أظهر مقطع الفيديو تطاير سقف البيت وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل وامرأة كانا يسيران في الشارع.

وتسبب الحادث في وفاة الرجل على الفور، فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى، وفق روسيا اليوم.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
12:23 AM

لحظات مأساوية.. كاميرا توثق تطاير سقف بناء وسقوطه على المارة بسبب الرياح

أدى لوفاة رجل وامرأة خلال إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,636

وثقت كاميرا مراقبة حادثًا مأساويًا راح ضحيته رجل وامرأة تمثل في تطاير سقف بيت نتيجة رياح قوية وسقوطه على المارة في الشارع، وذلك نتيجة إعصار ضرب منطقة الكسندروفسك ساخالينسكي الروسية.

وتفصيلاً، أظهر مقطع الفيديو تطاير سقف البيت وانقسامه إلى أجزاء، ووقوع جزء منه على رجل وامرأة كانا يسيران في الشارع.

وتسبب الحادث في وفاة الرجل على الفور، فيما توفيت المرأة متأثرة بجراحها في المستشفى، وفق روسيا اليوم.

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