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"السديري" يشكر القيادة على أعمال التطوير المقرة لمدينة الرياض

منوهاً بتطوير محاور الطرق الدائرية والارتقاء بمستوى منظومة النقل

رفع وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظهما الله - على الرعاية والاهتمام الكبير لمدينة الرياض.

ونوه الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بتوجيه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله - بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض.

وأكد في تصريح صحفي بهذه المناسبة على التغيير الواضح الذي سيحدثه هذا التوجيه الكريم في مسيرة العمل التنموي والاقتصادي في المدينة إلى جانب جودة الحياة العامة وريادة العاصمة في المجالات المختلفة، مبيناً أن المشروعات المقبلة على المدينة ستظهر للعالم الدور القيادي للرياض وصناعة المرحلة التي يقودها سمو ولي العهد وفق رؤية المملكة 2030.

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"السديري" يشكر القيادة على أعمال التطوير المقرة لمدينة الرياض
سبق

رفع وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظهما الله - على الرعاية والاهتمام الكبير لمدينة الرياض.

ونوه الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بتوجيه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله - بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض.

وأكد في تصريح صحفي بهذه المناسبة على التغيير الواضح الذي سيحدثه هذا التوجيه الكريم في مسيرة العمل التنموي والاقتصادي في المدينة إلى جانب جودة الحياة العامة وريادة العاصمة في المجالات المختلفة، مبيناً أن المشروعات المقبلة على المدينة ستظهر للعالم الدور القيادي للرياض وصناعة المرحلة التي يقودها سمو ولي العهد وفق رؤية المملكة 2030.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:05 AM

"السديري" يشكر القيادة على أعمال التطوير المقرة لمدينة الرياض

منوهاً بتطوير محاور الطرق الدائرية والارتقاء بمستوى منظومة النقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظهما الله - على الرعاية والاهتمام الكبير لمدينة الرياض.

ونوه الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بتوجيه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله - بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض.

وأكد في تصريح صحفي بهذه المناسبة على التغيير الواضح الذي سيحدثه هذا التوجيه الكريم في مسيرة العمل التنموي والاقتصادي في المدينة إلى جانب جودة الحياة العامة وريادة العاصمة في المجالات المختلفة، مبيناً أن المشروعات المقبلة على المدينة ستظهر للعالم الدور القيادي للرياض وصناعة المرحلة التي يقودها سمو ولي العهد وفق رؤية المملكة 2030.

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