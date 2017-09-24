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"العضيب" في ذكرى اليوم الوطني: المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة تحقيق إنجازات غير مسبوقة

رفع جارالله بن عبدالله العضيب، عضو مجلس منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال "العضيب" إن "هذا اليوم الغالي على قلوب السعوديين يمثل تذكيراً بمسيرة بناء وعمل طويلة تستحق الإشادة والفخر، بدأت بجهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله".

وأكد "العضيب" أن المملكة استطاعت -بفضل الله- في فترة وجيزة وسريعة، تحقيق إنجازات غير مسبوقة؛ أثبتت سبقها في خدمة الإنسانية، لاسيما مع الأزمة العالمية التي طرأت بسبب انتشار جائحة فايروس كورونا ، وذلك بالدور الفعال التي التزمت به حكومتنا من خلال إطلاقها الكثير من المبادرات لخدمة الإنسانية وتبني السياسات الملائمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية .

وقال إن المملكة بقيادتها تقدم جهودًا مضنية تجاه المصلحة الدولية العامة ومصلحة المواطن الخاصة التي تسهم في تخفيف الأعباء المترتبة على الاقتصاد العالمي والصحة العامة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها .

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"العضيب" في ذكرى اليوم الوطني: المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة تحقيق إنجازات غير مسبوقة
سبق

رفع جارالله بن عبدالله العضيب، عضو مجلس منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال "العضيب" إن "هذا اليوم الغالي على قلوب السعوديين يمثل تذكيراً بمسيرة بناء وعمل طويلة تستحق الإشادة والفخر، بدأت بجهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله".

وأكد "العضيب" أن المملكة استطاعت -بفضل الله- في فترة وجيزة وسريعة، تحقيق إنجازات غير مسبوقة؛ أثبتت سبقها في خدمة الإنسانية، لاسيما مع الأزمة العالمية التي طرأت بسبب انتشار جائحة فايروس كورونا ، وذلك بالدور الفعال التي التزمت به حكومتنا من خلال إطلاقها الكثير من المبادرات لخدمة الإنسانية وتبني السياسات الملائمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية .

وقال إن المملكة بقيادتها تقدم جهودًا مضنية تجاه المصلحة الدولية العامة ومصلحة المواطن الخاصة التي تسهم في تخفيف الأعباء المترتبة على الاقتصاد العالمي والصحة العامة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها .

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
12:40 AM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
07:09 PM

"العضيب" في ذكرى اليوم الوطني: المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة تحقيق إنجازات غير مسبوقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع جارالله بن عبدالله العضيب، عضو مجلس منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة شركة نجوم السلام القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال "العضيب" إن "هذا اليوم الغالي على قلوب السعوديين يمثل تذكيراً بمسيرة بناء وعمل طويلة تستحق الإشادة والفخر، بدأت بجهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله".

وأكد "العضيب" أن المملكة استطاعت -بفضل الله- في فترة وجيزة وسريعة، تحقيق إنجازات غير مسبوقة؛ أثبتت سبقها في خدمة الإنسانية، لاسيما مع الأزمة العالمية التي طرأت بسبب انتشار جائحة فايروس كورونا ، وذلك بالدور الفعال التي التزمت به حكومتنا من خلال إطلاقها الكثير من المبادرات لخدمة الإنسانية وتبني السياسات الملائمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية .

وقال إن المملكة بقيادتها تقدم جهودًا مضنية تجاه المصلحة الدولية العامة ومصلحة المواطن الخاصة التي تسهم في تخفيف الأعباء المترتبة على الاقتصاد العالمي والصحة العامة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها .

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