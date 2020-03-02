النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب تفشي "كورونا" .. السويد تعلق رحلات الطيران المباشرة مع إيران

الصحة السويدية قالت إن طهران لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بالفيروس

أعلنت السويد تعليق رحلات شركة الطيران الإيرانية (إيران اير) مؤقتًا من وإلى السويد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث قالت وكالة النقل في السويد، اليوم الاثنين: "إن هذا يعني أن رحلات الطيران المباشرة بين السويد وإيران ستتوقف".

وفي التفاصيل، طلبت وكالة الصحة العامة في السويد، من وكالة النقل تعليق رخصة "إيران اير" موضحة أن السلطات الإيرانية لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

السويد إيران اير إيران فيروس كورونا الجديد تعليق رحلات الطيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بسبب تفشي "كورونا" .. السويد تعلق رحلات الطيران المباشرة مع إيران
سبق

أعلنت السويد تعليق رحلات شركة الطيران الإيرانية (إيران اير) مؤقتًا من وإلى السويد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث قالت وكالة النقل في السويد، اليوم الاثنين: "إن هذا يعني أن رحلات الطيران المباشرة بين السويد وإيران ستتوقف".

وفي التفاصيل، طلبت وكالة الصحة العامة في السويد، من وكالة النقل تعليق رخصة "إيران اير" موضحة أن السلطات الإيرانية لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:25 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:35 AM

بسبب تفشي "كورونا" .. السويد تعلق رحلات الطيران المباشرة مع إيران

الصحة السويدية قالت إن طهران لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بالفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
773

أعلنت السويد تعليق رحلات شركة الطيران الإيرانية (إيران اير) مؤقتًا من وإلى السويد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث قالت وكالة النقل في السويد، اليوم الاثنين: "إن هذا يعني أن رحلات الطيران المباشرة بين السويد وإيران ستتوقف".

وفي التفاصيل، طلبت وكالة الصحة العامة في السويد، من وكالة النقل تعليق رخصة "إيران اير" موضحة أن السلطات الإيرانية لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,660
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,854
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,073

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة