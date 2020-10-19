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60 فناناً تشكيلياً يشاركون باليوم العالمي للعصا البيضاء في جدة

رسموا لوحات وهم بأعين مغطاة تضامناً مع المكفوفين المبدعين

شارك 60 فناناً وفنانة، باليوم العالمي للعصا البيضاء في جدة، في إطار إدخال البهجة وترسيخ الإيجابية لدى المكفوفين.

وعدّ مشاركون هذه الفعالية واجباً وطنياً ومجتمعياً وإنسانياً واعترافاً عالمياً بأن العصا البيضاء هي رمز الإنجاز والاستقلالية لغير المبصرين.

وأشاروا إلى أن لها الأثر الأكبر على وأبدع مكفوفون في عرض مواهبهم في: الرسم وبرمجة الحاسب الآلي والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والعزف والفنون الجميلة وصناعة الخزف والصابون والعطور، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، ضمن مبادرة "العصا البيضاء"، والتي نظمها جاليري "مداد فن"، بمركز أدهم للفنون بجدة، تزامناً مع "اليوم العالمي للكفيف".

من جانبهم، رسم تشكيليون لوحات وهم بأعين مغطاة، تضامنا مع المكفوفين المبدعين.

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60 فناناً تشكيلياً يشاركون باليوم العالمي للعصا البيضاء في جدة
سبق

شارك 60 فناناً وفنانة، باليوم العالمي للعصا البيضاء في جدة، في إطار إدخال البهجة وترسيخ الإيجابية لدى المكفوفين.

وعدّ مشاركون هذه الفعالية واجباً وطنياً ومجتمعياً وإنسانياً واعترافاً عالمياً بأن العصا البيضاء هي رمز الإنجاز والاستقلالية لغير المبصرين.

وأشاروا إلى أن لها الأثر الأكبر على وأبدع مكفوفون في عرض مواهبهم في: الرسم وبرمجة الحاسب الآلي والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والعزف والفنون الجميلة وصناعة الخزف والصابون والعطور، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، ضمن مبادرة "العصا البيضاء"، والتي نظمها جاليري "مداد فن"، بمركز أدهم للفنون بجدة، تزامناً مع "اليوم العالمي للكفيف".

من جانبهم، رسم تشكيليون لوحات وهم بأعين مغطاة، تضامنا مع المكفوفين المبدعين.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:39 PM

60 فناناً تشكيلياً يشاركون باليوم العالمي للعصا البيضاء في جدة

رسموا لوحات وهم بأعين مغطاة تضامناً مع المكفوفين المبدعين

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عبدالله الراجحي - جدة
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شارك 60 فناناً وفنانة، باليوم العالمي للعصا البيضاء في جدة، في إطار إدخال البهجة وترسيخ الإيجابية لدى المكفوفين.

وعدّ مشاركون هذه الفعالية واجباً وطنياً ومجتمعياً وإنسانياً واعترافاً عالمياً بأن العصا البيضاء هي رمز الإنجاز والاستقلالية لغير المبصرين.

وأشاروا إلى أن لها الأثر الأكبر على وأبدع مكفوفون في عرض مواهبهم في: الرسم وبرمجة الحاسب الآلي والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والعزف والفنون الجميلة وصناعة الخزف والصابون والعطور، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، ضمن مبادرة "العصا البيضاء"، والتي نظمها جاليري "مداد فن"، بمركز أدهم للفنون بجدة، تزامناً مع "اليوم العالمي للكفيف".

من جانبهم، رسم تشكيليون لوحات وهم بأعين مغطاة، تضامنا مع المكفوفين المبدعين.

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