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فرنسا.. مقاضاة 7 متطرفين جمعوا أموالاً لـ"داعشيات" في سوريا

المحققون ضبطوا بحوزتهم مبالغ نقدية وهواتف

وجّه القضاء الفرنسي إلى سبعة موقوفين تهمتي تمويل الإرهاب وتشكيل عصبة أشرار، وذلك لجمعهم أموالاً بهدف إرسالها إلى "داعشيات" معتقلات في سوريا؛ لمساعدتهن على الفرار، بحسب ما أفادت مصادر قضائية اليوم (السبت).

وأوضحت المصادر أن المتّهمين السبعة أوقِفوا الثلاثاء الماضي، وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط في حين أنّ ثلاثة آخرين أودعوا سجن فالانس في جنوب شرق فرنسا.


وأضافت أن المحقّقين ضبطوا بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية كبيرة تراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو وهواتف ومفاتيح ذاكرة ضوئية "يو أس بي".

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فرنسا.. مقاضاة 7 متطرفين جمعوا أموالاً لـ"داعشيات" في سوريا
سبق

وجّه القضاء الفرنسي إلى سبعة موقوفين تهمتي تمويل الإرهاب وتشكيل عصبة أشرار، وذلك لجمعهم أموالاً بهدف إرسالها إلى "داعشيات" معتقلات في سوريا؛ لمساعدتهن على الفرار، بحسب ما أفادت مصادر قضائية اليوم (السبت).

وأوضحت المصادر أن المتّهمين السبعة أوقِفوا الثلاثاء الماضي، وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط في حين أنّ ثلاثة آخرين أودعوا سجن فالانس في جنوب شرق فرنسا.


وأضافت أن المحقّقين ضبطوا بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية كبيرة تراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو وهواتف ومفاتيح ذاكرة ضوئية "يو أس بي".

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
06:44 PM

فرنسا.. مقاضاة 7 متطرفين جمعوا أموالاً لـ"داعشيات" في سوريا

المحققون ضبطوا بحوزتهم مبالغ نقدية وهواتف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه القضاء الفرنسي إلى سبعة موقوفين تهمتي تمويل الإرهاب وتشكيل عصبة أشرار، وذلك لجمعهم أموالاً بهدف إرسالها إلى "داعشيات" معتقلات في سوريا؛ لمساعدتهن على الفرار، بحسب ما أفادت مصادر قضائية اليوم (السبت).

وأوضحت المصادر أن المتّهمين السبعة أوقِفوا الثلاثاء الماضي، وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط في حين أنّ ثلاثة آخرين أودعوا سجن فالانس في جنوب شرق فرنسا.


وأضافت أن المحقّقين ضبطوا بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية كبيرة تراوح بين 8 آلاف و10 آلاف يورو وهواتف ومفاتيح ذاكرة ضوئية "يو أس بي".

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