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19 إصابة متوسطة وبسيطة بحادث باص على طريق وادي بن هشبل ـ السليل

الفرق الإسعافية باشرت الحالات وتم نقلهم إلى مستشفى الخميس

باشر الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير اليوم حادث اصطدام باص "طرف واحد" على طريق وادي بن هشبل ـ السليل مما أدى إلى أكثر من 19 إصابة ما بين بسيطة ومتوسطة.

وتفصيلاً.. قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم طرف واحد (باص) على طريق وادي بن هشبل (السليل) مما أدى إلى عدد من الإصابات.

وتابع: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعه ٩:٢٥ صباح اليوم، توجهت ٦ فرق إسعافية للموقع واتضح وجود ١٩ إصابة بين متوسطة وبسيطة.

وأكد على أنه تم التعامل مع الحالات من قبل الفرق الإسعافية وتم نقل ١٦ إصابة عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الخميس المدني بينما نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركة بالموقع.

عسير الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام باص

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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19 إصابة متوسطة وبسيطة بحادث باص على طريق وادي بن هشبل ـ السليل
سبق

باشر الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير اليوم حادث اصطدام باص "طرف واحد" على طريق وادي بن هشبل ـ السليل مما أدى إلى أكثر من 19 إصابة ما بين بسيطة ومتوسطة.

وتفصيلاً.. قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم طرف واحد (باص) على طريق وادي بن هشبل (السليل) مما أدى إلى عدد من الإصابات.

وتابع: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعه ٩:٢٥ صباح اليوم، توجهت ٦ فرق إسعافية للموقع واتضح وجود ١٩ إصابة بين متوسطة وبسيطة.

وأكد على أنه تم التعامل مع الحالات من قبل الفرق الإسعافية وتم نقل ١٦ إصابة عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الخميس المدني بينما نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركة بالموقع.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:33 PM

19 إصابة متوسطة وبسيطة بحادث باص على طريق وادي بن هشبل ـ السليل

الفرق الإسعافية باشرت الحالات وتم نقلهم إلى مستشفى الخميس

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رائد القرفي - عسير
0
1,901

باشر الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير اليوم حادث اصطدام باص "طرف واحد" على طريق وادي بن هشبل ـ السليل مما أدى إلى أكثر من 19 إصابة ما بين بسيطة ومتوسطة.

وتفصيلاً.. قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم طرف واحد (باص) على طريق وادي بن هشبل (السليل) مما أدى إلى عدد من الإصابات.

وتابع: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عند الساعه ٩:٢٥ صباح اليوم، توجهت ٦ فرق إسعافية للموقع واتضح وجود ١٩ إصابة بين متوسطة وبسيطة.

وأكد على أنه تم التعامل مع الحالات من قبل الفرق الإسعافية وتم نقل ١٦ إصابة عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الخميس المدني بينما نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركة بالموقع.

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