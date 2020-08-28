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تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

"المركز الوطني للأرصاد": تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه، الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً، ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه، الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً، ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
10:16 AM

تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

"المركز الوطني للأرصاد": تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه، الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً، ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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