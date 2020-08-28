تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
"المركز الوطني للأرصاد": تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه، الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً، ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه، الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً، ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
10:16 AM
تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
"المركز الوطني للأرصاد": تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه، الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً، ويستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.