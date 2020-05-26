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وسط الإجراءات الاحترازية .. "فروع الإيواء" بالرياض تحتفل بعيد الفطر

تضمنت توزيع الحلوى وبطاقات المعايدة والهدايا

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين بعيد الفطر المبارك في كافة فروع الإيواء الرجالية والنسائية التابعة له وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .

واشتملت المعايدات التي أقيمت في "مراكز التأهيل للذكور والإناث ودور الملاحظة ورعاية المسنين والمسنات ودور الحضانة والضيافة والتربية للايتام ومؤسستي التربية النموذجية والفتيات بالرياض" على تهيئة جميع الأجواء والتجهيزات اللازمة لإبراز مظاهر الفرح والعيد وتوزيع الحلوى وبطاقات المعايدة والهدايا على جميع المشمولين بالرعاية من الجنسين بطرق ابتكارية تضمن سلامتهم، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التقنية الحديثة وبرامج الاتصال المعروفة لتمكينهم من التواصل المرئي وتبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد مع ذويهم وأقرانهم في المجتمع الخارجي.

وقد أكد مدير عام فرع الموارد والتنمية بمنطقة الرياض د. يوسف السيالي أن هذه المعايدات تعتبر جزءًا من الرعاية المتكاملة التي وفرتها الدولة حفظها الله لهذه الفئات الغالية على قلوبنا من المجتمع، بهدف رسم البهجة على محياهم في مثل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية وتعزيز الترابط الاجتماعي والقيم الإسلامية السامية في نفوسهم .

عيد الفطر

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وسط الإجراءات الاحترازية .. "فروع الإيواء" بالرياض تحتفل بعيد الفطر
سبق

احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين بعيد الفطر المبارك في كافة فروع الإيواء الرجالية والنسائية التابعة له وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .

واشتملت المعايدات التي أقيمت في "مراكز التأهيل للذكور والإناث ودور الملاحظة ورعاية المسنين والمسنات ودور الحضانة والضيافة والتربية للايتام ومؤسستي التربية النموذجية والفتيات بالرياض" على تهيئة جميع الأجواء والتجهيزات اللازمة لإبراز مظاهر الفرح والعيد وتوزيع الحلوى وبطاقات المعايدة والهدايا على جميع المشمولين بالرعاية من الجنسين بطرق ابتكارية تضمن سلامتهم، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التقنية الحديثة وبرامج الاتصال المعروفة لتمكينهم من التواصل المرئي وتبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد مع ذويهم وأقرانهم في المجتمع الخارجي.

وقد أكد مدير عام فرع الموارد والتنمية بمنطقة الرياض د. يوسف السيالي أن هذه المعايدات تعتبر جزءًا من الرعاية المتكاملة التي وفرتها الدولة حفظها الله لهذه الفئات الغالية على قلوبنا من المجتمع، بهدف رسم البهجة على محياهم في مثل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية وتعزيز الترابط الاجتماعي والقيم الإسلامية السامية في نفوسهم .

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
05:52 PM

وسط الإجراءات الاحترازية .. "فروع الإيواء" بالرياض تحتفل بعيد الفطر

تضمنت توزيع الحلوى وبطاقات المعايدة والهدايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين بعيد الفطر المبارك في كافة فروع الإيواء الرجالية والنسائية التابعة له وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .

واشتملت المعايدات التي أقيمت في "مراكز التأهيل للذكور والإناث ودور الملاحظة ورعاية المسنين والمسنات ودور الحضانة والضيافة والتربية للايتام ومؤسستي التربية النموذجية والفتيات بالرياض" على تهيئة جميع الأجواء والتجهيزات اللازمة لإبراز مظاهر الفرح والعيد وتوزيع الحلوى وبطاقات المعايدة والهدايا على جميع المشمولين بالرعاية من الجنسين بطرق ابتكارية تضمن سلامتهم، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التقنية الحديثة وبرامج الاتصال المعروفة لتمكينهم من التواصل المرئي وتبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد مع ذويهم وأقرانهم في المجتمع الخارجي.

وقد أكد مدير عام فرع الموارد والتنمية بمنطقة الرياض د. يوسف السيالي أن هذه المعايدات تعتبر جزءًا من الرعاية المتكاملة التي وفرتها الدولة حفظها الله لهذه الفئات الغالية على قلوبنا من المجتمع، بهدف رسم البهجة على محياهم في مثل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية وتعزيز الترابط الاجتماعي والقيم الإسلامية السامية في نفوسهم .

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