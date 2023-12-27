"العثيم" يشكر أمير حائل لمنحه جائزة بصمة فرع "عطاء"

ثمّن دورها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، عبدالله بن صالح العثيم، عن شكره وتقديره لأمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك، بمناسبة تكريمه بمنحه جائزة أمير المنطقة "بصمة" بفرع "عطاء" للأفراد والمؤسسات الداعمة في نسختها الرابعة، بحضور نائب أمير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال "العثيم": إن جائزة أمير المنطقة في مجالاتها المختلفة تعتبر دافعًا معنويًا وحافزًا للمزيد من العطاء لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتأثير في المجتمع دفعًا وتعزيزًا لمسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.

وثمّن جهود أمير منطقة حائل، في خدمة المنطقة ومبادراته المستمرة على دعم التنمية والتطوير في كل القطاعات، تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيدهما الله.

ودعا"العثيم" أن يحفظ الله -سبحانه وتعالى- لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.