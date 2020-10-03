"المهندسين" و"لجنة الكود" تدرّبان ألف مهندس في كود البناء السعودي

خلال شهرين.. ضمن أجندة الهيئة التي تراعي الاحتياجات المحلية

قدمت الهيئة السعودية للمهندسين أربع دورات تدريبية في كود البناء السعودي "عن بُعد"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، حيث استفاد ألف مهندس خلال شهري أغسطس وسبتمبر المنصرمين من الدورات المقدمة في الكود السعودي للأحمال والقوى 301 والكود السعودي للتمديدات الصحية 701 ودورتين في كود البناء العام 201.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الدورات التي بلغ إجمالي ساعاتِها التدريبية 100 ساعة تدريبية تأتي ضمن أجندة الهيئة التي تراعي الاحتياجات المحلية ومواكبة التطلعات بما يصب في رفع قدرات المهندس وتلبيته للمعايير والمتطلبات المهنية في مختلف القطاعات والمشاريع، مضيفاً أن الهيئة مستمرة في تكثيف الدورات لاستيعاب احتياجات السوق المعرفية والمهنية.

وذكر "العبداللطيف" أن الدورات تستهدف التعريف بكيفية الرجوع إلى متطلبات الكود والمعايير والمواصفات المرتبطة بها، والاطلاع على مكونات الكود وأحكامه التي يواجهها المتدرب في أعمال تصميم وتشييد المباني والمنشآت وإعداد الخرائط واختبارات الهندسة المهنية، إضافة إلى تطوير المعرفة الأساسية بمصطلحات ومفاهيم الكود.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تكثيف الدورات التي تقدمها "عن بعد" لتمكين المهندسين وقدراتهم في كود البناء السعودي، مركزة على زيادة القدرة على تحديد الطريقة المناسبة لحساب أي نوع من الأحمال وطرق حساب القوى وحدودها وشروط استخدامها في التصميم، والتعرف على طرق حساب أنظمة حماية المباني من عزل زلزالي للأساسات وأجهزة التخميد، وطرق النفق الهوائي.

وأوضح "العبداللطيف" أن الدورات تركز على تحديد نطاق ومجال تطبيق الكود، وتمييز أبواب الكود، علاوة على تطبيق قوانين حساب المساحات والارتفاعات للمباني، والمباني غير محدودة المساحة، وتصنيف أنواع التشييد في الكود، وحساب مسافة فصل الحريق، وتحديد اشتراطات التشطيبات الداخلية، إضافة إلى تحديد اشتراطات البيئة الداخلية (التهوية، والإضاءة، والصوت، ومتطلبات دورة المياه) وتحديد اشتراطات إمكانية الوصول لذوي العزم، وتحديد اشتراطات وسائل الخروج والهروب، وإجادة المفاهيم الأساسية والاستخدام الصحيح للكود، والتهيئة لفهم متعمق لمنظومة كود البناء السعودي، والتعرف على أساسيات الصحة العامة والسلامة في تصميم البيئة الداخلية للمبنى، ومدخل لفهم لغة الكود واستثناءاته والإرشادات المرجعية.