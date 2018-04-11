الكويت: شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً.
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً.
فيروس كورونا الجديد
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً.
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً.