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الكويت: شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا

ليرتفع عدد المتعافين إلى 133 حالةً

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:33 AM

الكويت: شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا

ليرتفع عدد المتعافين إلى 133 حالةً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً.

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