الفارس الشواف يخطف المركز الأول في المنافسات المؤهلة لبطولة العالم

ضمن منافسات مهرجان الدرعية للفروسية

تواصلت منافسات مهرجان الدرعية للفروسية في يومها الخامس. وشهدت الجولات تنافسًا كبيرًا بين المشاركين في مختلف الفئات لاعتلاء المنصات، والحصول على النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وتوَّج عبدالإله الدلاك، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الفارس السعودي ناصر الشواف بعد أن حقَّق المركز الأول في الشوط الرابع (الفئة الكبرى) المؤهل لبطولة العالم، والمكون من جولتين، اتسمتا بالحماس والتنافس على أعلى مستوى؛ إذ تفوق بفارق أربعة أجزاء من الثانية أمام الفارس الإماراتي محمد الكميتي الذي جاء خلفه في المركز الثاني، وحل في المركز الثالث الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي.

وكانت المنافسات قد افتتحت بالشوط الأول (فئة الناشئين والشباب) الذي شهد انتزاع الفارس الإماراتي عيسى العويس المركز الأول بعد منافسة شديدة مع الفارس السعودي وليد الغامدي الذي حل ثانيًا، ومواطنه الفارس عبدالله المعزمي الذي جاء في المركز الثالث.

وتلاه الشوط الثاني (الفئة الصغرى) الذي حقق به الفارس السعودي ناصر البقمي المركز الأول، وحل الفارس الإماراتي موفي الكربي في المركز الثاني، فيما استمر الفارس السعودي بدر الفرد بالحصول على نتائج جيدة بتحقيقه المركز الثالث.

والشوط الثالث (الفئة المتوسطة) شهد فوز الفارس المصري محمد طلعت بالمركز الأول، وجاء في مركز الوصافة الفارس السعودي فهد الغامدي، فيما حل الفارس السعودي محمد المالكي في المركز الثالث.

وتُختتم منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعد إحدى الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية، وتستضيفه مزرعة الدهامي، يوم غد السبت، وفيه سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أعلى النقاط.