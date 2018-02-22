تركي الفيصل: ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة في تغيير النظام الدولي

ضمن التقرير السنوي "نبض برلين" بمشاركة سياسيين وأكاديميين

تضمن التقرير السنوي "نبض برلين" "The Berlin Pulse"، مقالًا لرئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، بعنوان "البحث عن الحكمة.. النظام الدولي يعاني من مشاكل هيكلية عميقة ، كيف يمكن أن تسهم ألمانيا في تشكيل نظام عالمي جديد؟".

وشارك في كتابة التقرير عدد من السياسيين والأكاديميين من ألمانيا ومن حول العالم.

وحمل التقرير السنوي الجديد الذي نشرته مؤسسة "كوربر" البحثية الألمانية خلال منتدى برلين للسياسة الخارجية، عنوان "مشهد السياسة الخارجية الألمانية"، وتناول الآراء ووجهات النظرالمختلفة حول السياسة الخارجية الألمانية، شارك في كتابتها عدد من الكتَّاب الدوليين رفيعي المستوى.

وتم التركيز على التوقعات الألمانية والدولية التي حملها التقرير بالنسبة للتحديات الدولية الأكثر إلحاحًا التي تواجهها ألمانيا حاليًا، إضافة إلى إيضاح ما ينبغي أن تترتب عليه مسؤولية ألمانيا على المستوى الدولي.

وركز الأمير تركي الفيصل، في مقاله المنشور في التقرير، على الأزمات الدولية والتهديدات الحقيقية التي تواجه المجتمع الدولي، وتهدد الإنجازات التقدمية للبشرية في جميع الميادين، مشيرًا إلى أنها أعراض مشاكل هيكلية عميقة في النظام الدولي، وتعكس فشل مجتمعنا العالمي في الارتقاء إلى مبادئ الحكم الصالح.

ولفت "الفيصل" إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة النظام الدولي في المستقبل من أجل تحقيق رؤية أكثر إنصافًا وشمولًا للواقع الدولي، محذراً من أن تظل الاضطرابات الجيوسياسية تهدد السلم والأمن العالميين؛ مؤكداً أن الهيكل الحالي عفا عليه الزمن وأصبح غير قادر على التصدي لتحديات اليوم.

وقال: إصلاح النظام القائم يتطلب تفكيرًا جديدًا من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن.

وأضاف: النظام الدولي المستدام الذي يحافظ على السلم والأمن في العالم يجب أن يكون نظامًا منصفًا لمواجهة التحديات والتهديدات الملحة التي تواجه البشرية.

وأردف: ألمانيا، باعتبارها إحدى قصص نجاح نظام دولي سلمي ومستقر، تتحمل مسؤولية خاصة في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تغيير النظام الدولي.

وتابع: لم يتعلم أي بلد الدرس الذي مفاده أن التغيرات في النظام الدولي يمكن أن تصاحبها أشد الصراعات وحشية، كما تعلمته ألمانيا، ولذا فإن دورها البارز في أوروبا والعالم بأسره، على سبيل المثال، الذي انعكس في مفاوضات "الخمسة زائد واحد" حول الاتفاق النووي مع إيران أو كرم ضيافتها تجاه ضحايا الحرب السورية، وهذا ليس سوى دليل ملموس على قيادتها العالمية الناشئة؛ حيث يحتاج العالم إلى هذا النوع من النظرة لتجنب المخاطر المحتملة على طول الطريق نحو إقامة نظام عالمي جديد.