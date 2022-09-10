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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجل 32,899 إصابة جديدة بكورونا و 1,115 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 6,343,562 حالة والوفيات 190,262 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 32,899 إصابة مؤكدة و 1,115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,343,562 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 190,262 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 32,899 إصابة جديدة بكورونا و 1,115 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 32,899 إصابة مؤكدة و 1,115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,343,562 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 190,262 حالة وفاة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
09:19 PM

الولايات المتحدة تسجل 32,899 إصابة جديدة بكورونا و 1,115 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 6,343,562 حالة والوفيات 190,262 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 32,899 إصابة مؤكدة و 1,115 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,343,562 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 190,262 حالة وفاة.

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