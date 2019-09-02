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موظفو البنود والمستخدمون يناشدون الجهات المعنية "تثبيتهم"

قالوا: نتمنى أن يلتفت المسؤولون لنا ويسعون لترسيمنا أسوةً بغيرنا

لا يزال موظفو البنود والمستخدمون يناشدون الجهات المعنية تثبيتهم على وظائف رسمية؛ أسوةً بمن سبقهم من الموظفين المثبتين.

وقال الموظفون لـ"سبق" إن الأمل ما زال يحدوهم لتثبيتهم والبت في أمرهم، وتعيينهم على وظائف رسمية وفق مؤهلاتهم العلمية وخدماتهم، مضيفين أن الوضع المادي للموظفين غير الرسميين لا يتساوى مع الوضع المادي للرسميين، بينما التكليف الوظيفي متساوٍ، وهنا الفارق.

وقال أحد الموظفين لـ"سبق" فضّل عدم ذكر اسمه: "نتمنى أن يلتفت المسؤولون لنا، ويسعون لترسيمنا؛ أسوةً بغيرنا".

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موظفو البنود والمستخدمون يناشدون الجهات المعنية "تثبيتهم"
سبق

لا يزال موظفو البنود والمستخدمون يناشدون الجهات المعنية تثبيتهم على وظائف رسمية؛ أسوةً بمن سبقهم من الموظفين المثبتين.

وقال الموظفون لـ"سبق" إن الأمل ما زال يحدوهم لتثبيتهم والبت في أمرهم، وتعيينهم على وظائف رسمية وفق مؤهلاتهم العلمية وخدماتهم، مضيفين أن الوضع المادي للموظفين غير الرسميين لا يتساوى مع الوضع المادي للرسميين، بينما التكليف الوظيفي متساوٍ، وهنا الفارق.

وقال أحد الموظفين لـ"سبق" فضّل عدم ذكر اسمه: "نتمنى أن يلتفت المسؤولون لنا، ويسعون لترسيمنا؛ أسوةً بغيرنا".

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
04:29 PM

موظفو البنود والمستخدمون يناشدون الجهات المعنية "تثبيتهم"

قالوا: نتمنى أن يلتفت المسؤولون لنا ويسعون لترسيمنا أسوةً بغيرنا

A A A
بندر آل فطيح - الرياض
10
2,657

لا يزال موظفو البنود والمستخدمون يناشدون الجهات المعنية تثبيتهم على وظائف رسمية؛ أسوةً بمن سبقهم من الموظفين المثبتين.

وقال الموظفون لـ"سبق" إن الأمل ما زال يحدوهم لتثبيتهم والبت في أمرهم، وتعيينهم على وظائف رسمية وفق مؤهلاتهم العلمية وخدماتهم، مضيفين أن الوضع المادي للموظفين غير الرسميين لا يتساوى مع الوضع المادي للرسميين، بينما التكليف الوظيفي متساوٍ، وهنا الفارق.

وقال أحد الموظفين لـ"سبق" فضّل عدم ذكر اسمه: "نتمنى أن يلتفت المسؤولون لنا، ويسعون لترسيمنا؛ أسوةً بغيرنا".

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