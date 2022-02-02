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مجلس إدارة "نور" يبحث الحصول على الآيزو واعتماد مبادرة "السفراء"

خلال اجتماعه الأول هذا العام.. واعتمد نظام "رافد" لحوسبة أعمالها

عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور"، اجتماعه الأول لعام 2022م، وذلك مساء أمس الثلاثاء، بمقر الجمعية بالدمام، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالهادي بن درزي الشمري، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار "الشمري" إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من النقاط المدرجة في الأجندة، ومنها سرعة الانتهاء من اعتماد المكتب الهندسي لإنهاء التجهيزات للمبنى الجديد، وكذلك التواصل مع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بخصوص اعتماد خطة البرامج والمشاريع للعام الحالي 2022م.

وأضاف "الشمري" أنه تم اعتماد عرض السعر لدراسة الجدوى التي تم عرضها من قبل الإدارة التنفيذية وسرعة إنهاء الإجراءات في أقل من شهر، واعتماد نظام "رافد" لحوسبة أعمال الجمعية، وإقرار تصور عن اللجان المساندة لأعمال الجمعية ومهامها.

واطلع المجلس على التقرير المالي للجمعية للعام 2021م، وأوصى بإعداد خطة لتطوير البرامج وزيادة الإيرادات خلال السنة الحالية 2022م، وكذلك إقرار تصور عن اللجان المساندة لأعمال الجمعية ومهامها.

ووجه "الشمري" باعتماد عدد من المبادرات النوعية التي تخدم الجمعية؛ ومنها اعتماد مبادرة سفراء نور، وتهيئة الجمعية للحصول على شهادة الآيزو 9001، كما أصدر تكليف م.بدر بن سعد الجهني مستشار الاستدامة في الجمعية، وتكليف م.مهنا المهنا مدير قسم التطوع في الجمعية.

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مجلس إدارة "نور" يبحث الحصول على الآيزو واعتماد مبادرة "السفراء"
سبق

عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور"، اجتماعه الأول لعام 2022م، وذلك مساء أمس الثلاثاء، بمقر الجمعية بالدمام، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالهادي بن درزي الشمري، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار "الشمري" إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من النقاط المدرجة في الأجندة، ومنها سرعة الانتهاء من اعتماد المكتب الهندسي لإنهاء التجهيزات للمبنى الجديد، وكذلك التواصل مع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بخصوص اعتماد خطة البرامج والمشاريع للعام الحالي 2022م.

وأضاف "الشمري" أنه تم اعتماد عرض السعر لدراسة الجدوى التي تم عرضها من قبل الإدارة التنفيذية وسرعة إنهاء الإجراءات في أقل من شهر، واعتماد نظام "رافد" لحوسبة أعمال الجمعية، وإقرار تصور عن اللجان المساندة لأعمال الجمعية ومهامها.

واطلع المجلس على التقرير المالي للجمعية للعام 2021م، وأوصى بإعداد خطة لتطوير البرامج وزيادة الإيرادات خلال السنة الحالية 2022م، وكذلك إقرار تصور عن اللجان المساندة لأعمال الجمعية ومهامها.

ووجه "الشمري" باعتماد عدد من المبادرات النوعية التي تخدم الجمعية؛ ومنها اعتماد مبادرة سفراء نور، وتهيئة الجمعية للحصول على شهادة الآيزو 9001، كما أصدر تكليف م.بدر بن سعد الجهني مستشار الاستدامة في الجمعية، وتكليف م.مهنا المهنا مدير قسم التطوع في الجمعية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:23 PM

مجلس إدارة "نور" يبحث الحصول على الآيزو واعتماد مبادرة "السفراء"

خلال اجتماعه الأول هذا العام.. واعتمد نظام "رافد" لحوسبة أعمالها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور"، اجتماعه الأول لعام 2022م، وذلك مساء أمس الثلاثاء، بمقر الجمعية بالدمام، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالهادي بن درزي الشمري، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار "الشمري" إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من النقاط المدرجة في الأجندة، ومنها سرعة الانتهاء من اعتماد المكتب الهندسي لإنهاء التجهيزات للمبنى الجديد، وكذلك التواصل مع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية بخصوص اعتماد خطة البرامج والمشاريع للعام الحالي 2022م.

وأضاف "الشمري" أنه تم اعتماد عرض السعر لدراسة الجدوى التي تم عرضها من قبل الإدارة التنفيذية وسرعة إنهاء الإجراءات في أقل من شهر، واعتماد نظام "رافد" لحوسبة أعمال الجمعية، وإقرار تصور عن اللجان المساندة لأعمال الجمعية ومهامها.

واطلع المجلس على التقرير المالي للجمعية للعام 2021م، وأوصى بإعداد خطة لتطوير البرامج وزيادة الإيرادات خلال السنة الحالية 2022م، وكذلك إقرار تصور عن اللجان المساندة لأعمال الجمعية ومهامها.

ووجه "الشمري" باعتماد عدد من المبادرات النوعية التي تخدم الجمعية؛ ومنها اعتماد مبادرة سفراء نور، وتهيئة الجمعية للحصول على شهادة الآيزو 9001، كما أصدر تكليف م.بدر بن سعد الجهني مستشار الاستدامة في الجمعية، وتكليف م.مهنا المهنا مدير قسم التطوع في الجمعية.

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