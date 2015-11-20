انخفاض معدلات كورونا في مصر.. تسجيل 892 إصابة جديدة و31 حالة وفاة

سجلت مصر 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.
سجلت مصر 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.
سجلت مصر 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.
سجلت مصر 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.