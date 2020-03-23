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ليبيا .. السجن عقوبة مَن يخالف قرار حظر التجوال

وزارة الداخلية: وفق القانون الصحي وقانون العقوبات

فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت، في بيان لها، اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار ليبي، أو إحدى هاتين العقوبتين.

فيروس كورونا الجديد ليبيا

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ليبيا .. السجن عقوبة مَن يخالف قرار حظر التجوال
سبق

فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت، في بيان لها، اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار ليبي، أو إحدى هاتين العقوبتين.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:57 AM

ليبيا .. السجن عقوبة مَن يخالف قرار حظر التجوال

وزارة الداخلية: وفق القانون الصحي وقانون العقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - طرابلس
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فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت، في بيان لها، اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار ليبي، أو إحدى هاتين العقوبتين.

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