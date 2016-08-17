تغيير وقت الدخول لـ"سوق عكاظ" الثلاثاء المقبل

يبدأ 9 مساء حتى الساعة الثانية صباحاً

أعلن المركز الإعلامي التابع لموسم الطائف مصيف العرب أن سوق عكاظ سوف يفتح أبوابه للزوار يوم الثلاثاء، الموافق ٢٠ أغسطس، استثناءً الساعة ٩ مساء، وسوف يكون موعد إغلاق السوق الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأشار المركز إلى أن أول رحلة باص ترددي مجانية من محطة "جوري مول"، ستكون الساعة الثامنة والربع مساء.

وأوضحت إدارة موسم الطائف أن هذا التغيير الاستثنائي فقط ليوم الثلاثاء، ولا يسري على بقية الفعاليات في قرية ورد في الردف وقرية الهجن في حديقة الملك فيصل والسينما في حديقة الملك عبدالله.

وسوف يتم استقبال الجمهور، ابتداءً من يوم الأربعاء ٢١ أغسطس، في نفس المواعيد المعتادة من الخامسة عصراً وإغلاق السوق الثانية عشرة ليلاً.