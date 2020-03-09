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مطالب بإغلاق قاعات الأفراح احترازيًّا بسبب كورونا

كإجراء وقائي صحي في الأماكن التي تشهد تجمعات

طالَبَ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإغلاق قاعات الأفراح والزيجات؛ وهو أمر في غاية الأهمية، كإجراء احترازي صحي للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأشاروا إلى أن اقتراح تأجيل الزيجات وإغلاق قاعات الأفراح والمناسبات، يأتي في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، خصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمهرًا كثيفًا للحشود البشرية.

ولفتوا إلى أن إغلاقها سيحدّ من التجمعات البشرية؛ مطالبين بمنع قاعات الأفراح والمناسبات من إقامة أي احتفالات، لأسباب وقائية؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من الفيروس.

وكتب مغرد: ‏‎قاعات الأفراح والمناسبات ألا يتوجب النظر في إغلاقها مؤقتًا؟".

وقال آخر: التجمعات في الزيجات ومناسبات الأفراح لا تقل أهمية عن التجمعات في أي مكان آخر، وأتمنى تأجيل الزيجات حتى إشعار آخر للحد من كورونا.

فيروس كورونا الجديد قاعات الأفراح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطالب بإغلاق قاعات الأفراح احترازيًّا بسبب كورونا
سبق

طالَبَ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإغلاق قاعات الأفراح والزيجات؛ وهو أمر في غاية الأهمية، كإجراء احترازي صحي للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأشاروا إلى أن اقتراح تأجيل الزيجات وإغلاق قاعات الأفراح والمناسبات، يأتي في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، خصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمهرًا كثيفًا للحشود البشرية.

ولفتوا إلى أن إغلاقها سيحدّ من التجمعات البشرية؛ مطالبين بمنع قاعات الأفراح والمناسبات من إقامة أي احتفالات، لأسباب وقائية؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من الفيروس.

وكتب مغرد: ‏‎قاعات الأفراح والمناسبات ألا يتوجب النظر في إغلاقها مؤقتًا؟".

وقال آخر: التجمعات في الزيجات ومناسبات الأفراح لا تقل أهمية عن التجمعات في أي مكان آخر، وأتمنى تأجيل الزيجات حتى إشعار آخر للحد من كورونا.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
09:08 AM

مطالب بإغلاق قاعات الأفراح احترازيًّا بسبب كورونا

كإجراء وقائي صحي في الأماكن التي تشهد تجمعات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,887

طالَبَ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإغلاق قاعات الأفراح والزيجات؛ وهو أمر في غاية الأهمية، كإجراء احترازي صحي للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأشاروا إلى أن اقتراح تأجيل الزيجات وإغلاق قاعات الأفراح والمناسبات، يأتي في إطار التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، خصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمهرًا كثيفًا للحشود البشرية.

ولفتوا إلى أن إغلاقها سيحدّ من التجمعات البشرية؛ مطالبين بمنع قاعات الأفراح والمناسبات من إقامة أي احتفالات، لأسباب وقائية؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من الفيروس.

وكتب مغرد: ‏‎قاعات الأفراح والمناسبات ألا يتوجب النظر في إغلاقها مؤقتًا؟".

وقال آخر: التجمعات في الزيجات ومناسبات الأفراح لا تقل أهمية عن التجمعات في أي مكان آخر، وأتمنى تأجيل الزيجات حتى إشعار آخر للحد من كورونا.

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