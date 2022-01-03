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علماء اليمن في الرياض غداً.. ومواجهة المملكة للتطرف الحوثي الإيراني عنوان

ملتقى تنظمه "الإسلامية" يبرز دور الحكومة الشرعية والتحالف لمواجهة العدوان

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، غدًا الثلاثاء، غرة شهر جمادى الآخرة 1443هـ، ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة بعنوان: "اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني"، بمشاركة مختلف وسائل الإعلام، وذلك في قاعة برنامج التواصل بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني، ودورها في المجال الإنساني، وكشف فساد المعتقد الحوثي ومخالفته لعقيدة المسلمين، وتوضيح موقف علماء ودعاة اليمن ودورهم مما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وبيان الواجب الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية الإيرانية على اليمن واليمنيين، وبيان انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني.

كما يسلط الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والدعاة والمختصين على عددًا من المحاور، منها دور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وصور من انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني: المرأة والطفولة أنموذجًا، ونماذج من الانحراف العقائدي للحوثيين وخطرهم على المجتمع اليمني.

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علماء اليمن في الرياض غداً.. ومواجهة المملكة للتطرف الحوثي الإيراني عنوان
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، غدًا الثلاثاء، غرة شهر جمادى الآخرة 1443هـ، ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة بعنوان: "اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني"، بمشاركة مختلف وسائل الإعلام، وذلك في قاعة برنامج التواصل بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني، ودورها في المجال الإنساني، وكشف فساد المعتقد الحوثي ومخالفته لعقيدة المسلمين، وتوضيح موقف علماء ودعاة اليمن ودورهم مما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وبيان الواجب الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية الإيرانية على اليمن واليمنيين، وبيان انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني.

كما يسلط الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والدعاة والمختصين على عددًا من المحاور، منها دور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وصور من انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني: المرأة والطفولة أنموذجًا، ونماذج من الانحراف العقائدي للحوثيين وخطرهم على المجتمع اليمني.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
02:21 PM

علماء اليمن في الرياض غداً.. ومواجهة المملكة للتطرف الحوثي الإيراني عنوان

ملتقى تنظمه "الإسلامية" يبرز دور الحكومة الشرعية والتحالف لمواجهة العدوان

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عبدالله العنزي - الرياض
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن، غدًا الثلاثاء، غرة شهر جمادى الآخرة 1443هـ، ملتقى علماء ودعاة اليمن في المملكة بعنوان: "اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني"، بمشاركة مختلف وسائل الإعلام، وذلك في قاعة برنامج التواصل بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى بيان جهود المملكة في مكافحة التطرف الحوثي الإيراني، ودورها في المجال الإنساني، وكشف فساد المعتقد الحوثي ومخالفته لعقيدة المسلمين، وتوضيح موقف علماء ودعاة اليمن ودورهم مما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وبيان الواجب الرسمي والشعبي والإقليمي والدولي تجاه الاعتداءات الحوثية الإيرانية على اليمن واليمنيين، وبيان انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني.

كما يسلط الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والدعاة والمختصين على عددًا من المحاور، منها دور الحكومة الشرعية والتحالف العربي في مواجهة العدوان الحوثي الإيراني، ودور المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه ما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي إيراني، وصور من انتهاكات الحوثيين الإرهابية في حق الإنسان اليمني: المرأة والطفولة أنموذجًا، ونماذج من الانحراف العقائدي للحوثيين وخطرهم على المجتمع اليمني.

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