النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كفى " تنظم برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين بسجن القنفذة

ساعد 15 نزيلاً عن الإقلاع عن هذه العادة السيئة

نظمت إدارة سجن القنفذة بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية بالمحافظة برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين داخل السجن.

ويستهدف البرنامج جميع النزلاء والعاملين لتوعيتهم بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين للإقلاع عنه ودعم المتعافين ورفع هممهم ،وساعد البرنامج عدد ١٥ من النزلاء للإقلاع عن التدخين.


يشار إلى أن هذه البرامج التي تقدمها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية تعين النزلاء على تغيير بعض السلوكيات السلبية، وتوفر لهم أحسن الظروف الصحية التي تعود بفوائد على النزلاء أنفسهم وعلى مجتمعهم الذين سيعودون له.

سجن القنفذة جمعية كفى الشؤون الصحية التدخين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كفى " تنظم برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين بسجن القنفذة
سبق

نظمت إدارة سجن القنفذة بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية بالمحافظة برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين داخل السجن.

ويستهدف البرنامج جميع النزلاء والعاملين لتوعيتهم بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين للإقلاع عنه ودعم المتعافين ورفع هممهم ،وساعد البرنامج عدد ١٥ من النزلاء للإقلاع عن التدخين.


يشار إلى أن هذه البرامج التي تقدمها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية تعين النزلاء على تغيير بعض السلوكيات السلبية، وتوفر لهم أحسن الظروف الصحية التي تعود بفوائد على النزلاء أنفسهم وعلى مجتمعهم الذين سيعودون له.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
10:21 PM

"كفى " تنظم برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين بسجن القنفذة

ساعد 15 نزيلاً عن الإقلاع عن هذه العادة السيئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
146

نظمت إدارة سجن القنفذة بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية بالمحافظة برنامجاً للتوعية بأضرار التدخين داخل السجن.

ويستهدف البرنامج جميع النزلاء والعاملين لتوعيتهم بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين للإقلاع عنه ودعم المتعافين ورفع هممهم ،وساعد البرنامج عدد ١٥ من النزلاء للإقلاع عن التدخين.


يشار إلى أن هذه البرامج التي تقدمها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية كفى والشؤون الصحية تعين النزلاء على تغيير بعض السلوكيات السلبية، وتوفر لهم أحسن الظروف الصحية التي تعود بفوائد على النزلاء أنفسهم وعلى مجتمعهم الذين سيعودون له.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,682
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,425
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,797
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة