النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة السياحة" لفندق 5 نجوم: تطوير الخدمة أو سنخفض درجة تصنيفكم

ضمن الزيارات المجدولة في خطة برنامج "معاً نلتزم" لفندق كبير بالرياض

قام فريق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بزيارة ميدانية ضمن الزيارات المجدولة في خطة برنامج "معاً نلتزم" لأحد الفنادق الكبرى 5 نجوم في الرياض.
وتضمنت الجولة المفاجئة للفريق الاطلاع على خدمات ومرافق الفندق والتأكد من مدى التزامه باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وتم في نهاية الزيارة عقد اجتماع بين فريق الهيئة والمسؤولين في الفندق بحضور مدير عام الفندق، تم فيه مناقشة الملاحظات التي رصدها أثناء الزيارة، والتأكيد على سرعة استيفاء تلك الملاحظات، التي ستخضع لمتابعة من الهيئة للتأكد من تنفيذها.
ووضع الفريق ملاحظاته، مطالباً بتحسين الأداء بما يتناسب ويرتقي للتصنيف الذي حصل عليه الفندق سابقاً، تجنباً لإلغاء التصنيف وإنزال الفندق لفئة أقل 4 نجوم أو 3 نجوم.
ويرمي برنامج "معاً نلتزم" الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للتراخيص بقطاع الاستثمار في الهيئة، واعتمده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة السياحة والتراث الوطني، في 4 شعبان من عام 1438، إلى عمل شراكة تعاون بين الهيئة والمنشآت السياحية المختلفة لتطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبلها من خلال توعية العاملين في المنشآت السياحية التي ترخص من الهيئة ورفع مستوى معرفتهم بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها ورضى المستهلك.
ورأس الفريق مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالرياض المهندس عبد العزيز الحسن، بمشاركة مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" ناصر النشمي، ومدير إدارة التراخيص المهندس عبدالعزيز الوهبي، ورئيس قسم المخالفات محمد الحميضي، ومدير برنامج "معاً نلتزم" سامي العنزي.
وفي هذا الصدد، أفاد المهندس الحسن، أن مثل هذه الزيارات التي تقوم بها الهيئة تأتي ضمن توجيهات سمو رئيس الهيئة بالتعامل مع المستثمرين في الأنشطة السياحية كشركاء نجاح، ومن هنا جاءت مبادرة معاً نلتزم لتؤكد هذه العلاقة للتعاون المشترك بين الهيئة ومشغلي الفنادق بما يحقق تنمية قطاع الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية في المملكة، التي تشكل عاملاً مهماً في تنمية صناعة السياحة بشكل عام.
بدوره أكد ناصر النشمي، أن برنامج "معاً نلتزم" يهتم كذلك بجانب توطين الوظائف في القطاع الفندقي، حيث أن توطين الوظائف في الأنشطة السياحية ومنها القطاع الفندقي من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي يتابعها سمو رئيس الهيئة بشكل خاص، ونتيجة لجهود الهيئة مع شركائها في مجال تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتمكينهم من الالتحاق بالعمل في القطاع الفندقي، بدأنا نشاهد الشباب السعودي في جميع الوظائف الفندقية، بما فيها الوظائف القيادية.
كما قال المهندس عبد العزيز الوهبي أن برنامج "معاً نلتزم" يعـد من المبادرات النوعية لهيئة السياحة، حيث يعتمد على مبدأ تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت السياحية وتوفير بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير العالمية ورفع الوعي لدى العاملين بالقطاع السياحي، بما يضمن تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك، كما يسعى لتفعيل الرقابة الذاتية لدى المنشآت السياحية ورفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها، والوصول إلى رضى المستهلك، وقد بدأنا بتطبيق البرنامج كمرحلة أولى في مدينة الرياض، وسيتم تعميمه على بقية مناطق المملكة في المرحلة القادمة بإذن الله.

وأفاد أن البرنامج يتضمن عدداً من الحوافز كمنح درع يحمل شعار "ملتزم" وشهادة من الهيئة للفنادق المشاركة في البرنامج، والتنسيق مع لجنة جوائز التميز السياحي بمنح نقاط إضافية للمشاركين في البرنامج، والتنسيق مع الإدارة العامة للاتصالات التسويقية بالهيئة، بالإعلان في موقع الهيئة للمنشأة المشاركة في البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة السياحة" لفندق 5 نجوم: تطوير الخدمة أو سنخفض درجة تصنيفكم
سبق

قام فريق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بزيارة ميدانية ضمن الزيارات المجدولة في خطة برنامج "معاً نلتزم" لأحد الفنادق الكبرى 5 نجوم في الرياض.
وتضمنت الجولة المفاجئة للفريق الاطلاع على خدمات ومرافق الفندق والتأكد من مدى التزامه باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وتم في نهاية الزيارة عقد اجتماع بين فريق الهيئة والمسؤولين في الفندق بحضور مدير عام الفندق، تم فيه مناقشة الملاحظات التي رصدها أثناء الزيارة، والتأكيد على سرعة استيفاء تلك الملاحظات، التي ستخضع لمتابعة من الهيئة للتأكد من تنفيذها.
ووضع الفريق ملاحظاته، مطالباً بتحسين الأداء بما يتناسب ويرتقي للتصنيف الذي حصل عليه الفندق سابقاً، تجنباً لإلغاء التصنيف وإنزال الفندق لفئة أقل 4 نجوم أو 3 نجوم.
ويرمي برنامج "معاً نلتزم" الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للتراخيص بقطاع الاستثمار في الهيئة، واعتمده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة السياحة والتراث الوطني، في 4 شعبان من عام 1438، إلى عمل شراكة تعاون بين الهيئة والمنشآت السياحية المختلفة لتطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبلها من خلال توعية العاملين في المنشآت السياحية التي ترخص من الهيئة ورفع مستوى معرفتهم بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها ورضى المستهلك.
ورأس الفريق مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالرياض المهندس عبد العزيز الحسن، بمشاركة مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" ناصر النشمي، ومدير إدارة التراخيص المهندس عبدالعزيز الوهبي، ورئيس قسم المخالفات محمد الحميضي، ومدير برنامج "معاً نلتزم" سامي العنزي.
وفي هذا الصدد، أفاد المهندس الحسن، أن مثل هذه الزيارات التي تقوم بها الهيئة تأتي ضمن توجيهات سمو رئيس الهيئة بالتعامل مع المستثمرين في الأنشطة السياحية كشركاء نجاح، ومن هنا جاءت مبادرة معاً نلتزم لتؤكد هذه العلاقة للتعاون المشترك بين الهيئة ومشغلي الفنادق بما يحقق تنمية قطاع الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية في المملكة، التي تشكل عاملاً مهماً في تنمية صناعة السياحة بشكل عام.
بدوره أكد ناصر النشمي، أن برنامج "معاً نلتزم" يهتم كذلك بجانب توطين الوظائف في القطاع الفندقي، حيث أن توطين الوظائف في الأنشطة السياحية ومنها القطاع الفندقي من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي يتابعها سمو رئيس الهيئة بشكل خاص، ونتيجة لجهود الهيئة مع شركائها في مجال تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتمكينهم من الالتحاق بالعمل في القطاع الفندقي، بدأنا نشاهد الشباب السعودي في جميع الوظائف الفندقية، بما فيها الوظائف القيادية.
كما قال المهندس عبد العزيز الوهبي أن برنامج "معاً نلتزم" يعـد من المبادرات النوعية لهيئة السياحة، حيث يعتمد على مبدأ تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت السياحية وتوفير بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير العالمية ورفع الوعي لدى العاملين بالقطاع السياحي، بما يضمن تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك، كما يسعى لتفعيل الرقابة الذاتية لدى المنشآت السياحية ورفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها، والوصول إلى رضى المستهلك، وقد بدأنا بتطبيق البرنامج كمرحلة أولى في مدينة الرياض، وسيتم تعميمه على بقية مناطق المملكة في المرحلة القادمة بإذن الله.

وأفاد أن البرنامج يتضمن عدداً من الحوافز كمنح درع يحمل شعار "ملتزم" وشهادة من الهيئة للفنادق المشاركة في البرنامج، والتنسيق مع لجنة جوائز التميز السياحي بمنح نقاط إضافية للمشاركين في البرنامج، والتنسيق مع الإدارة العامة للاتصالات التسويقية بالهيئة، بالإعلان في موقع الهيئة للمنشأة المشاركة في البرنامج.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:13 AM

"هيئة السياحة" لفندق 5 نجوم: تطوير الخدمة أو سنخفض درجة تصنيفكم

ضمن الزيارات المجدولة في خطة برنامج "معاً نلتزم" لفندق كبير بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
5,707

قام فريق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بزيارة ميدانية ضمن الزيارات المجدولة في خطة برنامج "معاً نلتزم" لأحد الفنادق الكبرى 5 نجوم في الرياض.
وتضمنت الجولة المفاجئة للفريق الاطلاع على خدمات ومرافق الفندق والتأكد من مدى التزامه باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وتم في نهاية الزيارة عقد اجتماع بين فريق الهيئة والمسؤولين في الفندق بحضور مدير عام الفندق، تم فيه مناقشة الملاحظات التي رصدها أثناء الزيارة، والتأكيد على سرعة استيفاء تلك الملاحظات، التي ستخضع لمتابعة من الهيئة للتأكد من تنفيذها.
ووضع الفريق ملاحظاته، مطالباً بتحسين الأداء بما يتناسب ويرتقي للتصنيف الذي حصل عليه الفندق سابقاً، تجنباً لإلغاء التصنيف وإنزال الفندق لفئة أقل 4 نجوم أو 3 نجوم.
ويرمي برنامج "معاً نلتزم" الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للتراخيص بقطاع الاستثمار في الهيئة، واعتمده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة السياحة والتراث الوطني، في 4 شعبان من عام 1438، إلى عمل شراكة تعاون بين الهيئة والمنشآت السياحية المختلفة لتطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبلها من خلال توعية العاملين في المنشآت السياحية التي ترخص من الهيئة ورفع مستوى معرفتهم بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها ورضى المستهلك.
ورأس الفريق مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالرياض المهندس عبد العزيز الحسن، بمشاركة مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" ناصر النشمي، ومدير إدارة التراخيص المهندس عبدالعزيز الوهبي، ورئيس قسم المخالفات محمد الحميضي، ومدير برنامج "معاً نلتزم" سامي العنزي.
وفي هذا الصدد، أفاد المهندس الحسن، أن مثل هذه الزيارات التي تقوم بها الهيئة تأتي ضمن توجيهات سمو رئيس الهيئة بالتعامل مع المستثمرين في الأنشطة السياحية كشركاء نجاح، ومن هنا جاءت مبادرة معاً نلتزم لتؤكد هذه العلاقة للتعاون المشترك بين الهيئة ومشغلي الفنادق بما يحقق تنمية قطاع الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية في المملكة، التي تشكل عاملاً مهماً في تنمية صناعة السياحة بشكل عام.
بدوره أكد ناصر النشمي، أن برنامج "معاً نلتزم" يهتم كذلك بجانب توطين الوظائف في القطاع الفندقي، حيث أن توطين الوظائف في الأنشطة السياحية ومنها القطاع الفندقي من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي يتابعها سمو رئيس الهيئة بشكل خاص، ونتيجة لجهود الهيئة مع شركائها في مجال تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتمكينهم من الالتحاق بالعمل في القطاع الفندقي، بدأنا نشاهد الشباب السعودي في جميع الوظائف الفندقية، بما فيها الوظائف القيادية.
كما قال المهندس عبد العزيز الوهبي أن برنامج "معاً نلتزم" يعـد من المبادرات النوعية لهيئة السياحة، حيث يعتمد على مبدأ تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت السياحية وتوفير بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير العالمية ورفع الوعي لدى العاملين بالقطاع السياحي، بما يضمن تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك، كما يسعى لتفعيل الرقابة الذاتية لدى المنشآت السياحية ورفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها، والوصول إلى رضى المستهلك، وقد بدأنا بتطبيق البرنامج كمرحلة أولى في مدينة الرياض، وسيتم تعميمه على بقية مناطق المملكة في المرحلة القادمة بإذن الله.

وأفاد أن البرنامج يتضمن عدداً من الحوافز كمنح درع يحمل شعار "ملتزم" وشهادة من الهيئة للفنادق المشاركة في البرنامج، والتنسيق مع لجنة جوائز التميز السياحي بمنح نقاط إضافية للمشاركين في البرنامج، والتنسيق مع الإدارة العامة للاتصالات التسويقية بالهيئة، بالإعلان في موقع الهيئة للمنشأة المشاركة في البرنامج.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة