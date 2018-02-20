"هيئة السياحة" لفندق 5 نجوم: تطوير الخدمة أو سنخفض درجة تصنيفكم

ضمن الزيارات المجدولة في خطة برنامج "معاً نلتزم" لفندق كبير بالرياض

قام فريق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بزيارة ميدانية ضمن الزيارات المجدولة في خطة برنامج "معاً نلتزم" لأحد الفنادق الكبرى 5 نجوم في الرياض.

وتضمنت الجولة المفاجئة للفريق الاطلاع على خدمات ومرافق الفندق والتأكد من مدى التزامه باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وتم في نهاية الزيارة عقد اجتماع بين فريق الهيئة والمسؤولين في الفندق بحضور مدير عام الفندق، تم فيه مناقشة الملاحظات التي رصدها أثناء الزيارة، والتأكيد على سرعة استيفاء تلك الملاحظات، التي ستخضع لمتابعة من الهيئة للتأكد من تنفيذها.

ووضع الفريق ملاحظاته، مطالباً بتحسين الأداء بما يتناسب ويرتقي للتصنيف الذي حصل عليه الفندق سابقاً، تجنباً لإلغاء التصنيف وإنزال الفندق لفئة أقل 4 نجوم أو 3 نجوم.

ويرمي برنامج "معاً نلتزم" الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للتراخيص بقطاع الاستثمار في الهيئة، واعتمده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة السياحة والتراث الوطني، في 4 شعبان من عام 1438، إلى عمل شراكة تعاون بين الهيئة والمنشآت السياحية المختلفة لتطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبلها من خلال توعية العاملين في المنشآت السياحية التي ترخص من الهيئة ورفع مستوى معرفتهم بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها ورضى المستهلك.

ورأس الفريق مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالرياض المهندس عبد العزيز الحسن، بمشاركة مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" ناصر النشمي، ومدير إدارة التراخيص المهندس عبدالعزيز الوهبي، ورئيس قسم المخالفات محمد الحميضي، ومدير برنامج "معاً نلتزم" سامي العنزي.

وفي هذا الصدد، أفاد المهندس الحسن، أن مثل هذه الزيارات التي تقوم بها الهيئة تأتي ضمن توجيهات سمو رئيس الهيئة بالتعامل مع المستثمرين في الأنشطة السياحية كشركاء نجاح، ومن هنا جاءت مبادرة معاً نلتزم لتؤكد هذه العلاقة للتعاون المشترك بين الهيئة ومشغلي الفنادق بما يحقق تنمية قطاع الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية في المملكة، التي تشكل عاملاً مهماً في تنمية صناعة السياحة بشكل عام.

بدوره أكد ناصر النشمي، أن برنامج "معاً نلتزم" يهتم كذلك بجانب توطين الوظائف في القطاع الفندقي، حيث أن توطين الوظائف في الأنشطة السياحية ومنها القطاع الفندقي من الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي يتابعها سمو رئيس الهيئة بشكل خاص، ونتيجة لجهود الهيئة مع شركائها في مجال تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتمكينهم من الالتحاق بالعمل في القطاع الفندقي، بدأنا نشاهد الشباب السعودي في جميع الوظائف الفندقية، بما فيها الوظائف القيادية.

كما قال المهندس عبد العزيز الوهبي أن برنامج "معاً نلتزم" يعـد من المبادرات النوعية لهيئة السياحة، حيث يعتمد على مبدأ تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت السياحية وتوفير بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير العالمية ورفع الوعي لدى العاملين بالقطاع السياحي، بما يضمن تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك، كما يسعى لتفعيل الرقابة الذاتية لدى المنشآت السياحية ورفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح لتحقيق جودة الخدمة المتفق عليها، والوصول إلى رضى المستهلك، وقد بدأنا بتطبيق البرنامج كمرحلة أولى في مدينة الرياض، وسيتم تعميمه على بقية مناطق المملكة في المرحلة القادمة بإذن الله.

وأفاد أن البرنامج يتضمن عدداً من الحوافز كمنح درع يحمل شعار "ملتزم" وشهادة من الهيئة للفنادق المشاركة في البرنامج، والتنسيق مع لجنة جوائز التميز السياحي بمنح نقاط إضافية للمشاركين في البرنامج، والتنسيق مع الإدارة العامة للاتصالات التسويقية بالهيئة، بالإعلان في موقع الهيئة للمنشأة المشاركة في البرنامج.