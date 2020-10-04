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هذه الدولة سجّلت أمس أول حالة "كورونا".. بقي 9 لم يقربها "الفيروس"

رئيس وزرائها: يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد-19

أعلنت جزر سليمان، أمس السبت، تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19؛ ما يخفض عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجّل أي حالة حتى الآن إلى تسع.

وأعلن رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري؛ في خطاب تلفزيوني، أن طالباً وصل أخيراً من الفلبين في رحلة أعادت 96 مواطناً خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سوغافاري السبت "يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد-19 رغم مجهودنا المشترك لمنع الوباء من الوصول إلى بلدنا".

وحض سكان الأرخبيل الـ 600 ألف على الحفاظ على هدوئهم؛ موضحاً أنه تم تفعيل عملية تتبّع المخالطين وتنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى منع انتشار الفيروس.

وأكّد أنه ليس من الضروري فرض حجر منزلي.

وخضع الطالب في الفلبين قبل أن يستقل الرحلة لثلاثة فحوص كانت نتيجتها سلبية، غير أن فحصاً روتينياً أُجري له عند وصوله إلى العاصمة هونيارا أظهر إصابته ووضع في الحجر الصحي.

ووضع 18 طالباً آخر تبيّنت إصابتهم في الحجر في مانيلا.

ومع إغلاق جزر سليمان حدودها في مارس، بقي أكثر من 400 طالب عالقين في الفلبين التي تشهد انتشاراً واسعاً للفيروس.

وتحت ضغط العائلات، نظّمت سلطات الأرخبيل ثلاث رحلات لإعادتهم، ووصلت الرحلة الأولى الثلاثاء.

وتبقى حتى الآن تسع جزر صغيرة أو مناطق بمنأى عن الفيروس، وهي: كيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر ساموا وتونغا وتوفالو وأرخبيل فانواتو.

فيروس كورونا الجديد

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هذه الدولة سجّلت أمس أول حالة "كورونا".. بقي 9 لم يقربها "الفيروس"
سبق

أعلنت جزر سليمان، أمس السبت، تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19؛ ما يخفض عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجّل أي حالة حتى الآن إلى تسع.

وأعلن رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري؛ في خطاب تلفزيوني، أن طالباً وصل أخيراً من الفلبين في رحلة أعادت 96 مواطناً خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سوغافاري السبت "يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد-19 رغم مجهودنا المشترك لمنع الوباء من الوصول إلى بلدنا".

وحض سكان الأرخبيل الـ 600 ألف على الحفاظ على هدوئهم؛ موضحاً أنه تم تفعيل عملية تتبّع المخالطين وتنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى منع انتشار الفيروس.

وأكّد أنه ليس من الضروري فرض حجر منزلي.

وخضع الطالب في الفلبين قبل أن يستقل الرحلة لثلاثة فحوص كانت نتيجتها سلبية، غير أن فحصاً روتينياً أُجري له عند وصوله إلى العاصمة هونيارا أظهر إصابته ووضع في الحجر الصحي.

ووضع 18 طالباً آخر تبيّنت إصابتهم في الحجر في مانيلا.

ومع إغلاق جزر سليمان حدودها في مارس، بقي أكثر من 400 طالب عالقين في الفلبين التي تشهد انتشاراً واسعاً للفيروس.

وتحت ضغط العائلات، نظّمت سلطات الأرخبيل ثلاث رحلات لإعادتهم، ووصلت الرحلة الأولى الثلاثاء.

وتبقى حتى الآن تسع جزر صغيرة أو مناطق بمنأى عن الفيروس، وهي: كيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر ساموا وتونغا وتوفالو وأرخبيل فانواتو.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
09:09 AM

هذه الدولة سجّلت أمس أول حالة "كورونا".. بقي 9 لم يقربها "الفيروس"

رئيس وزرائها: يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد-19

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جزر سليمان، أمس السبت، تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19؛ ما يخفض عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجّل أي حالة حتى الآن إلى تسع.

وأعلن رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري؛ في خطاب تلفزيوني، أن طالباً وصل أخيراً من الفلبين في رحلة أعادت 96 مواطناً خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سوغافاري السبت "يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد-19 رغم مجهودنا المشترك لمنع الوباء من الوصول إلى بلدنا".

وحض سكان الأرخبيل الـ 600 ألف على الحفاظ على هدوئهم؛ موضحاً أنه تم تفعيل عملية تتبّع المخالطين وتنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى منع انتشار الفيروس.

وأكّد أنه ليس من الضروري فرض حجر منزلي.

وخضع الطالب في الفلبين قبل أن يستقل الرحلة لثلاثة فحوص كانت نتيجتها سلبية، غير أن فحصاً روتينياً أُجري له عند وصوله إلى العاصمة هونيارا أظهر إصابته ووضع في الحجر الصحي.

ووضع 18 طالباً آخر تبيّنت إصابتهم في الحجر في مانيلا.

ومع إغلاق جزر سليمان حدودها في مارس، بقي أكثر من 400 طالب عالقين في الفلبين التي تشهد انتشاراً واسعاً للفيروس.

وتحت ضغط العائلات، نظّمت سلطات الأرخبيل ثلاث رحلات لإعادتهم، ووصلت الرحلة الأولى الثلاثاء.

وتبقى حتى الآن تسع جزر صغيرة أو مناطق بمنأى عن الفيروس، وهي: كيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر ساموا وتونغا وتوفالو وأرخبيل فانواتو.

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