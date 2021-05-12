"سامسونغ" تمنح موظفيها إجازة مدفوعة لتلقي لقاح كورونا

في حالة ظهور أعراض جانبية تمنح الشركة يومين إضافيين

قررت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء منح إجازات مدفوعة الأجر للعمال لتلقيهم جرعات لقاح كورونا، متبعة بذلك توصيات السلطات الصحية المحلية.

يأتي قرار أكبر شركة تكنولوجيا في كوريا بعد يوم واحد من طلب اتحاد العمال إجازة مدفوعة خاصة بتلقي اللقاح.

ستدفع سامسونغ للعمال أجورهم عن يوم تلقي اللقاح، وفي حالة ظهور أعراض جانبية للقاح على الموظف بعد التلقيح، ستمنحه الشركة يومين إجازة إضافيين بأجر.

وكان الاتحاد قد طالب في وقت سابق الشركة بتأمين إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام.

أوصت الحكومة الشهر الماضي الشركات الخاصة بتبني "إجازة اللقاح" لتكثيف حملة اللقاح وفق وكالة يونهاب.

بينما يركز برنامج التطعيم الحالي على كبار السن والعاملين في الخدمة الاجتماعية، من المتوقع أن يبدأ تلقيح موظفي الشركات الخاصة في النصف الثاني من العام.

وقالت الشركات الكبرى الرئيسة مثل مجموعة إل جي وإس كيه وهيونداي موتور إنها بصدد مراجعة ما إذا كانت ستتبنى نظام إجازة التطعيم لعمالها.