النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في "برنامج التبرع بالأعضاء"

"سامسونغ" تمنح موظفيها إجازة مدفوعة لتلقي لقاح كورونا

في حالة ظهور أعراض جانبية تمنح الشركة يومين إضافيين

قررت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء منح إجازات مدفوعة الأجر للعمال لتلقيهم جرعات لقاح كورونا، متبعة بذلك توصيات السلطات الصحية المحلية.

يأتي قرار أكبر شركة تكنولوجيا في كوريا بعد يوم واحد من طلب اتحاد العمال إجازة مدفوعة خاصة بتلقي اللقاح.

ستدفع سامسونغ للعمال أجورهم عن يوم تلقي اللقاح، وفي حالة ظهور أعراض جانبية للقاح على الموظف بعد التلقيح، ستمنحه الشركة يومين إجازة إضافيين بأجر.

وكان الاتحاد قد طالب في وقت سابق الشركة بتأمين إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام.

أوصت الحكومة الشهر الماضي الشركات الخاصة بتبني "إجازة اللقاح" لتكثيف حملة اللقاح وفق وكالة يونهاب.

بينما يركز برنامج التطعيم الحالي على كبار السن والعاملين في الخدمة الاجتماعية، من المتوقع أن يبدأ تلقيح موظفي الشركات الخاصة في النصف الثاني من العام.

وقالت الشركات الكبرى الرئيسة مثل مجموعة إل جي وإس كيه وهيونداي موتور إنها بصدد مراجعة ما إذا كانت ستتبنى نظام إجازة التطعيم لعمالها.

شركة سامسونغ للإلكترونيات

الرئيسية/ محطات

اعلان
"سامسونغ" تمنح موظفيها إجازة مدفوعة لتلقي لقاح كورونا
سبق

قررت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء منح إجازات مدفوعة الأجر للعمال لتلقيهم جرعات لقاح كورونا، متبعة بذلك توصيات السلطات الصحية المحلية.

يأتي قرار أكبر شركة تكنولوجيا في كوريا بعد يوم واحد من طلب اتحاد العمال إجازة مدفوعة خاصة بتلقي اللقاح.

ستدفع سامسونغ للعمال أجورهم عن يوم تلقي اللقاح، وفي حالة ظهور أعراض جانبية للقاح على الموظف بعد التلقيح، ستمنحه الشركة يومين إجازة إضافيين بأجر.

وكان الاتحاد قد طالب في وقت سابق الشركة بتأمين إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام.

أوصت الحكومة الشهر الماضي الشركات الخاصة بتبني "إجازة اللقاح" لتكثيف حملة اللقاح وفق وكالة يونهاب.

بينما يركز برنامج التطعيم الحالي على كبار السن والعاملين في الخدمة الاجتماعية، من المتوقع أن يبدأ تلقيح موظفي الشركات الخاصة في النصف الثاني من العام.

وقالت الشركات الكبرى الرئيسة مثل مجموعة إل جي وإس كيه وهيونداي موتور إنها بصدد مراجعة ما إذا كانت ستتبنى نظام إجازة التطعيم لعمالها.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:09 AM

"سامسونغ" تمنح موظفيها إجازة مدفوعة لتلقي لقاح كورونا

في حالة ظهور أعراض جانبية تمنح الشركة يومين إضافيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
77

قررت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء منح إجازات مدفوعة الأجر للعمال لتلقيهم جرعات لقاح كورونا، متبعة بذلك توصيات السلطات الصحية المحلية.

يأتي قرار أكبر شركة تكنولوجيا في كوريا بعد يوم واحد من طلب اتحاد العمال إجازة مدفوعة خاصة بتلقي اللقاح.

ستدفع سامسونغ للعمال أجورهم عن يوم تلقي اللقاح، وفي حالة ظهور أعراض جانبية للقاح على الموظف بعد التلقيح، ستمنحه الشركة يومين إجازة إضافيين بأجر.

وكان الاتحاد قد طالب في وقت سابق الشركة بتأمين إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام.

أوصت الحكومة الشهر الماضي الشركات الخاصة بتبني "إجازة اللقاح" لتكثيف حملة اللقاح وفق وكالة يونهاب.

بينما يركز برنامج التطعيم الحالي على كبار السن والعاملين في الخدمة الاجتماعية، من المتوقع أن يبدأ تلقيح موظفي الشركات الخاصة في النصف الثاني من العام.

وقالت الشركات الكبرى الرئيسة مثل مجموعة إل جي وإس كيه وهيونداي موتور إنها بصدد مراجعة ما إذا كانت ستتبنى نظام إجازة التطعيم لعمالها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,745
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,494
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,163
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,013

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة