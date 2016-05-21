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"الآسيوي": تأجيل ونقل مواجهة النصر مع ذوب آهن الإيراني في الآسيوية

سيتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق

أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر بتأجيل ونقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ذوب آهن الإيراني، والتي كان من المقرر إقامتها في كربلاء العراقية غداً الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق.

وكان من المقرر أن يلتقي نادي النصر السعودي مع ذوب آهن الإيراني في مواجهة حسم الصدارة المجموعة الأولى يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي في كربلاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

ويتصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ، مقابل 9 نقاط للنصر و5 للزوراء و3 للوصل، حيث ضمن ذوب آهن والنصر الحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي": تأجيل ونقل مواجهة النصر مع ذوب آهن الإيراني في الآسيوية
سبق

أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر بتأجيل ونقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ذوب آهن الإيراني، والتي كان من المقرر إقامتها في كربلاء العراقية غداً الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق.

وكان من المقرر أن يلتقي نادي النصر السعودي مع ذوب آهن الإيراني في مواجهة حسم الصدارة المجموعة الأولى يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي في كربلاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

ويتصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ، مقابل 9 نقاط للنصر و5 للزوراء و3 للوصل، حيث ضمن ذوب آهن والنصر الحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:33 PM

"الآسيوي": تأجيل ونقل مواجهة النصر مع ذوب آهن الإيراني في الآسيوية

سيتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر بتأجيل ونقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ذوب آهن الإيراني، والتي كان من المقرر إقامتها في كربلاء العراقية غداً الثلاثاء، وذلك بعد تلقيه خطاباً من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق.

وكان من المقرر أن يلتقي نادي النصر السعودي مع ذوب آهن الإيراني في مواجهة حسم الصدارة المجموعة الأولى يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي في كربلاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

ويتصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ، مقابل 9 نقاط للنصر و5 للزوراء و3 للوصل، حيث ضمن ذوب آهن والنصر الحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

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