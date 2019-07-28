النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تدرِّب "العسكريات" الجديدات

أقامت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/ ١١/ ٢٥ ندوة تثقيفية في مجال العمل الشرطي لمنسوباتها من العسكريات الخريجات حديثًا؛ وذلك استكمالاً لخطط وبرامج الإعداد والتأهيل الأمني التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدَّمة.

وقد اشتملت الندوة على محاور ومنطلقات عدة، تم من خلالها التعريف بآلية العمل الشرطي، والمهام والواجبات، وتسليط الضوء على الدور البارز الذي يقدَّم تجاه حفظ أمن المجتمع، وضمان سلامته واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تدرِّب "العسكريات" الجديدات
سبق

أقامت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/ ١١/ ٢٥ ندوة تثقيفية في مجال العمل الشرطي لمنسوباتها من العسكريات الخريجات حديثًا؛ وذلك استكمالاً لخطط وبرامج الإعداد والتأهيل الأمني التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدَّمة.

وقد اشتملت الندوة على محاور ومنطلقات عدة، تم من خلالها التعريف بآلية العمل الشرطي، والمهام والواجبات، وتسليط الضوء على الدور البارز الذي يقدَّم تجاه حفظ أمن المجتمع، وضمان سلامته واستقراره.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
11:38 PM

شرطة الرياض تدرِّب "العسكريات" الجديدات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
12,951

أقامت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/ ١١/ ٢٥ ندوة تثقيفية في مجال العمل الشرطي لمنسوباتها من العسكريات الخريجات حديثًا؛ وذلك استكمالاً لخطط وبرامج الإعداد والتأهيل الأمني التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدَّمة.

وقد اشتملت الندوة على محاور ومنطلقات عدة، تم من خلالها التعريف بآلية العمل الشرطي، والمهام والواجبات، وتسليط الضوء على الدور البارز الذي يقدَّم تجاه حفظ أمن المجتمع، وضمان سلامته واستقراره.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,227
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,357
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,296
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,195

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة