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قبل الإعلان المرتقب لـ"ترامب" .. روسيا: لم يتشاور معنا أحد في "صفقة القرن"

موسكو قالت إنها تتجاهل قاعدة التسوية الدولية .. و"لافروف": ترفض حل الدولتين

نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا؛ أن تكون موسكو على علم بتفاصيل "صفقة القرن" أو مشاركة فيها، لافتاً إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأجاب المندوب الروسي عن سؤال بهذا الخصوص قائلاً: "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة. لقد قلنا مراراً إن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي".

ووفقاً لما نقلته "روسيا اليوم" كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف؛ قد أعلن في 2 أكتوبر أمام منتدى فالداي، أن المبادرة الأمريكية تهدف إلى رفض حل الدولتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب؛ في هذا السياق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ يدعم المبادرة الأمريكية، و"الجانب الفلسطيني يرفضها حالياً لكنه سيدعمها في المستقبل"، وزعم الرئيس الأمريكي علاوة على ذلك أن الخطة "مدعومة من قبل عديد من الدول العربية".

المندوب الروسي الدائم الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا موسكو صفقة القرن

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل الإعلان المرتقب لـ"ترامب" .. روسيا: لم يتشاور معنا أحد في "صفقة القرن"
سبق

نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا؛ أن تكون موسكو على علم بتفاصيل "صفقة القرن" أو مشاركة فيها، لافتاً إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأجاب المندوب الروسي عن سؤال بهذا الخصوص قائلاً: "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة. لقد قلنا مراراً إن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي".

ووفقاً لما نقلته "روسيا اليوم" كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف؛ قد أعلن في 2 أكتوبر أمام منتدى فالداي، أن المبادرة الأمريكية تهدف إلى رفض حل الدولتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب؛ في هذا السياق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ يدعم المبادرة الأمريكية، و"الجانب الفلسطيني يرفضها حالياً لكنه سيدعمها في المستقبل"، وزعم الرئيس الأمريكي علاوة على ذلك أن الخطة "مدعومة من قبل عديد من الدول العربية".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:41 AM

قبل الإعلان المرتقب لـ"ترامب" .. روسيا: لم يتشاور معنا أحد في "صفقة القرن"

موسكو قالت إنها تتجاهل قاعدة التسوية الدولية .. و"لافروف": ترفض حل الدولتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا؛ أن تكون موسكو على علم بتفاصيل "صفقة القرن" أو مشاركة فيها، لافتاً إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأجاب المندوب الروسي عن سؤال بهذا الخصوص قائلاً: "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة. لقد قلنا مراراً إن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي".

ووفقاً لما نقلته "روسيا اليوم" كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف؛ قد أعلن في 2 أكتوبر أمام منتدى فالداي، أن المبادرة الأمريكية تهدف إلى رفض حل الدولتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب؛ في هذا السياق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ يدعم المبادرة الأمريكية، و"الجانب الفلسطيني يرفضها حالياً لكنه سيدعمها في المستقبل"، وزعم الرئيس الأمريكي علاوة على ذلك أن الخطة "مدعومة من قبل عديد من الدول العربية".

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