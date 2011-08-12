وتبذل (قيادة المتابعة الجوية) جهودًا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال تكثيف طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية السعودية، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية، ومتابعة حركة المشاة، وما يصاحبها من ظواهر سلبية كالافتراش؛ إذ يتم رصد الملاحظات وتوثيقها بكاميرات فيديو، ويتم التنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فورًا لتأمين سلامة الحجاج، وسهولة تحركاتهم، وتقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية لهم.

وأبرزت الصور الانسيابية الكبيرة في حركة الحجاج، وانتشار الفِرق الخدمية والصحية والإسعافية ورجال الأمن لتنظيم حركة الحجاج، وتقديم الخدمات الميدانية لهم.

جاء ذلك خلال مشاركة "سبق" في الطلعات الجوية التي تنفذها قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج.

رصدت "سبق" ظُهر اليوم مشاهد جوية لحركة حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق بصعيد منى الطاهر.

من الطائرات.. "سبق" ترصد حركة الحجاج في أول أيام التشريق عبدالله البرقاوي سبق 2019-08-12 رصدت "سبق" ظُهر اليوم مشاهد جوية لحركة حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق بصعيد منى الطاهر. جاء ذلك خلال مشاركة "سبق" في الطلعات الجوية التي تنفذها قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج. وأبرزت الصور الانسيابية الكبيرة في حركة الحجاج، وانتشار الفِرق الخدمية والصحية والإسعافية ورجال الأمن لتنظيم حركة الحجاج، وتقديم الخدمات الميدانية لهم. وتبذل (قيادة المتابعة الجوية) جهودًا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال تكثيف طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية السعودية، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية، ومتابعة حركة المشاة، وما يصاحبها من ظواهر سلبية كالافتراش؛ إذ يتم رصد الملاحظات وتوثيقها بكاميرات فيديو، ويتم التنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فورًا لتأمين سلامة الحجاج، وسهولة تحركاتهم، وتقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية لهم.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 10:04 PM

من الطائرات.. "سبق" ترصد حركة الحجاج في أول أيام التشريق انسيابية كبيرة في الحركة.. وخدمات إنسانية.. وجهود تنظيمية





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رصدت "سبق" ظُهر اليوم مشاهد جوية لحركة حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق بصعيد منى الطاهر.

جاء ذلك خلال مشاركة "سبق" في الطلعات الجوية التي تنفذها قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج.

وأبرزت الصور الانسيابية الكبيرة في حركة الحجاج، وانتشار الفِرق الخدمية والصحية والإسعافية ورجال الأمن لتنظيم حركة الحجاج، وتقديم الخدمات الميدانية لهم.

وتبذل (قيادة المتابعة الجوية) جهودًا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال تكثيف طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية السعودية، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية، ومتابعة حركة المشاة، وما يصاحبها من ظواهر سلبية كالافتراش؛ إذ يتم رصد الملاحظات وتوثيقها بكاميرات فيديو، ويتم التنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فورًا لتأمين سلامة الحجاج، وسهولة تحركاتهم، وتقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية لهم.