"أمانة جازان" تدخل على خط انتحال صفة "مراقب بلدية": أبلغوا الشرطة إن لزم الأمر

طالبت المنشآت بالاتصال للتأكد من هويتهم والامتناع عن التفتيش حال عدم إبراز بطاقتهم

شدّدت أمانة منطقة جازان، على المنشآت التجارية بمطالبة المراقبين بالبطاقات، أو الاتصال بالأمانة مباشرة للتأكّد من هويتهم؛ وذلك عقب قيام بعضهم بعمليات انتحال صفة مراقب البلدية.

وقالت الأمانة: "نظراً لقيام البعض بانتحال صفة مراقب الأمانة أو البلدية واستغلال ذلك بشكل يسيء لسمعة القطاع البلدي، تنوّه أمانة منطقة جازان بأصحاب المنشآت، التأكد من إبراز بطاقة العمل الخاصة بالمراقب، وفي حال عدم إبرازها يمنع تفتيش المنشأة ويحق له الاتصال على الرقم (940) للإبلاغ أو الاتصال بالشرطة؛ إن استدعى الأمر".