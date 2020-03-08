النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة جازان" تدخل على خط انتحال صفة "مراقب بلدية": أبلغوا الشرطة إن لزم الأمر

طالبت المنشآت بالاتصال للتأكد من هويتهم والامتناع عن التفتيش حال عدم إبراز بطاقتهم

شدّدت أمانة منطقة جازان، على المنشآت التجارية بمطالبة المراقبين بالبطاقات، أو الاتصال بالأمانة مباشرة للتأكّد من هويتهم؛ وذلك عقب قيام بعضهم بعمليات انتحال صفة مراقب البلدية.

وقالت الأمانة: "نظراً لقيام البعض بانتحال صفة مراقب الأمانة أو البلدية واستغلال ذلك بشكل يسيء لسمعة القطاع البلدي، تنوّه أمانة منطقة جازان بأصحاب المنشآت، التأكد من إبراز بطاقة العمل الخاصة بالمراقب، وفي حال عدم إبرازها يمنع تفتيش المنشأة ويحق له الاتصال على الرقم (940) للإبلاغ أو الاتصال بالشرطة؛ إن استدعى الأمر".

أمانة منطقة جازان جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جازان" تدخل على خط انتحال صفة "مراقب بلدية": أبلغوا الشرطة إن لزم الأمر
سبق

شدّدت أمانة منطقة جازان، على المنشآت التجارية بمطالبة المراقبين بالبطاقات، أو الاتصال بالأمانة مباشرة للتأكّد من هويتهم؛ وذلك عقب قيام بعضهم بعمليات انتحال صفة مراقب البلدية.

وقالت الأمانة: "نظراً لقيام البعض بانتحال صفة مراقب الأمانة أو البلدية واستغلال ذلك بشكل يسيء لسمعة القطاع البلدي، تنوّه أمانة منطقة جازان بأصحاب المنشآت، التأكد من إبراز بطاقة العمل الخاصة بالمراقب، وفي حال عدم إبرازها يمنع تفتيش المنشأة ويحق له الاتصال على الرقم (940) للإبلاغ أو الاتصال بالشرطة؛ إن استدعى الأمر".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:52 AM

"أمانة جازان" تدخل على خط انتحال صفة "مراقب بلدية": أبلغوا الشرطة إن لزم الأمر

طالبت المنشآت بالاتصال للتأكد من هويتهم والامتناع عن التفتيش حال عدم إبراز بطاقتهم

A A A
محمد المواسي - جازان
2
3,913

شدّدت أمانة منطقة جازان، على المنشآت التجارية بمطالبة المراقبين بالبطاقات، أو الاتصال بالأمانة مباشرة للتأكّد من هويتهم؛ وذلك عقب قيام بعضهم بعمليات انتحال صفة مراقب البلدية.

وقالت الأمانة: "نظراً لقيام البعض بانتحال صفة مراقب الأمانة أو البلدية واستغلال ذلك بشكل يسيء لسمعة القطاع البلدي، تنوّه أمانة منطقة جازان بأصحاب المنشآت، التأكد من إبراز بطاقة العمل الخاصة بالمراقب، وفي حال عدم إبرازها يمنع تفتيش المنشأة ويحق له الاتصال على الرقم (940) للإبلاغ أو الاتصال بالشرطة؛ إن استدعى الأمر".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,069
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,035
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,098
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,217

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة