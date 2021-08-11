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3 مجموعات تجهز الاتفاق لمواجهة الاتحاد.. في الجولة 25 من الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الاتحاد في جدة، الجمعة.

قاد التدريب المدرب الوطني خالد العطوي، حيث ابتدأ بأداء لاعبي الفريق تمارين لياقية وقائية تخللها (تمارين مرونة المفاصل)، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي وإلى جانبه المهاجم عبد الله السالم عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالنادي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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3 مجموعات تجهز الاتفاق لمواجهة الاتحاد.. في الجولة 25 من الدوري
سبق

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الاتحاد في جدة، الجمعة.

قاد التدريب المدرب الوطني خالد العطوي، حيث ابتدأ بأداء لاعبي الفريق تمارين لياقية وقائية تخللها (تمارين مرونة المفاصل)، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي وإلى جانبه المهاجم عبد الله السالم عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالنادي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:50 PM

3 مجموعات تجهز الاتفاق لمواجهة الاتحاد.. في الجولة 25 من الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الاتحاد في جدة، الجمعة.

قاد التدريب المدرب الوطني خالد العطوي، حيث ابتدأ بأداء لاعبي الفريق تمارين لياقية وقائية تخللها (تمارين مرونة المفاصل)، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي وإلى جانبه المهاجم عبد الله السالم عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالنادي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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