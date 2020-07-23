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"المطلق": يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها ليلاً أو نهاراً.. وعلى "المطلقة" أضحية في هذه الحالة

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز أن تتولى المرأة ذبح أضحيتها بنفسها في أي وقت ليلاً أو نهاراً، من بعد صلاة العيد إلى مغرب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

جاء ذلك ضمن برنامج "سؤال على الهاتف" على إذاعة القرآن الكريم أمس: "في إجابته عن سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها بنفسها؟" حيث أجاب المطلق: "نعم، المرأة تتولى ذبح أضحيتها ليلاً أو نهاراً، والرجل كذلك، ووقت الذبح يمتد للمضحين من بعد صلاة العيد إلى مغرب يوم الثالث عشر من ذي الحجة".

وأوضح "المطلق" في رده: "هل تلزم المرأة المطلقة أضحية؟ بأن المرأة المطلقة إذا كانت تعيش لوحدها مع أبنائها في بيت مستقل، وعندها دخل موظفة وموسرة؛ فعليها أن تضحي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا“. وقوله صلى الله عليه وسلم: “عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً“.

واستدرك: "لكن إن كانت المرأة المطلقة تسكن هي وأطفالها عند والدها أو أمها أو أخيها فأضحية البيت تكفي عنهم جميعاً".

عبدالله المطلق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق": يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها ليلاً أو نهاراً.. وعلى "المطلقة" أضحية في هذه الحالة
سبق

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز أن تتولى المرأة ذبح أضحيتها بنفسها في أي وقت ليلاً أو نهاراً، من بعد صلاة العيد إلى مغرب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

جاء ذلك ضمن برنامج "سؤال على الهاتف" على إذاعة القرآن الكريم أمس: "في إجابته عن سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها بنفسها؟" حيث أجاب المطلق: "نعم، المرأة تتولى ذبح أضحيتها ليلاً أو نهاراً، والرجل كذلك، ووقت الذبح يمتد للمضحين من بعد صلاة العيد إلى مغرب يوم الثالث عشر من ذي الحجة".

وأوضح "المطلق" في رده: "هل تلزم المرأة المطلقة أضحية؟ بأن المرأة المطلقة إذا كانت تعيش لوحدها مع أبنائها في بيت مستقل، وعندها دخل موظفة وموسرة؛ فعليها أن تضحي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا“. وقوله صلى الله عليه وسلم: “عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً“.

واستدرك: "لكن إن كانت المرأة المطلقة تسكن هي وأطفالها عند والدها أو أمها أو أخيها فأضحية البيت تكفي عنهم جميعاً".

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:55 PM

"المطلق": يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها ليلاً أو نهاراً.. وعلى "المطلقة" أضحية في هذه الحالة

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
3,312

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز أن تتولى المرأة ذبح أضحيتها بنفسها في أي وقت ليلاً أو نهاراً، من بعد صلاة العيد إلى مغرب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

جاء ذلك ضمن برنامج "سؤال على الهاتف" على إذاعة القرآن الكريم أمس: "في إجابته عن سؤال: هل يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها بنفسها؟" حيث أجاب المطلق: "نعم، المرأة تتولى ذبح أضحيتها ليلاً أو نهاراً، والرجل كذلك، ووقت الذبح يمتد للمضحين من بعد صلاة العيد إلى مغرب يوم الثالث عشر من ذي الحجة".

وأوضح "المطلق" في رده: "هل تلزم المرأة المطلقة أضحية؟ بأن المرأة المطلقة إذا كانت تعيش لوحدها مع أبنائها في بيت مستقل، وعندها دخل موظفة وموسرة؛ فعليها أن تضحي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَن كان له سَعَةٌ ولم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا“. وقوله صلى الله عليه وسلم: “عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً“.

واستدرك: "لكن إن كانت المرأة المطلقة تسكن هي وأطفالها عند والدها أو أمها أو أخيها فأضحية البيت تكفي عنهم جميعاً".

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