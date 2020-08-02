بفعاليات ترفيهية.. "سجون المدينة" تعايد النزلاء بمناسبة عيد الأضحى

وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي

أقامت مديرية السجون بمنطقة المدينة المنورة حفل معايدة للنزلاء والنزيلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمختلف سجون المنطقة، وذلك بالتعاون مع مبادرة خير المدينة .



وتمت مشاركة النزلاء والنزيلات فرحة العيد وتنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية، وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم وفق الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية مشاركة النزلاء والنزيلات كافة المناسبات وإشعارهم بالرعاية والاهتمام مما ينعكس إيجابًا عليهم نفسيًا وسلوكيًا ويعزز فيهم قيم التسامح وحب المجتمع.