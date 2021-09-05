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ضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك

مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 550 طنًّا من المواد الغذائية مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصة بتبوك، وذلك خلال الجولات الرقابية المستمرة التي يجريها مفتشو الهيئة في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستودعات غير مرخصة من "الغذاء والدواء"، كما أن المنتجات تعرضت لدرجات حرارة عالية؛ ما أدى إلى تلفها ونمو البكتيريا بها، إضافةً إلى وجود تلوث خلطي على المنتجات الغذائية وآثار للقوارض والطيور عليها.

وكشفت "الهيئة" عن وجود أغذية منتهية الصلاحية، وأدوات لإعادة التعبئة والتغليف داخل المستودعات.

وأكدت الهيئة أنه تم ضبط وحجز الكميات الموجودة في المستودعات، واستدعاء ممثلي المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 550 طنًّا من المواد الغذائية مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصة بتبوك، وذلك خلال الجولات الرقابية المستمرة التي يجريها مفتشو الهيئة في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستودعات غير مرخصة من "الغذاء والدواء"، كما أن المنتجات تعرضت لدرجات حرارة عالية؛ ما أدى إلى تلفها ونمو البكتيريا بها، إضافةً إلى وجود تلوث خلطي على المنتجات الغذائية وآثار للقوارض والطيور عليها.

وكشفت "الهيئة" عن وجود أغذية منتهية الصلاحية، وأدوات لإعادة التعبئة والتغليف داخل المستودعات.

وأكدت الهيئة أنه تم ضبط وحجز الكميات الموجودة في المستودعات، واستدعاء ممثلي المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
05:54 PM

ضبط 550 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة بتبوك

مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 550 طنًّا من المواد الغذائية مخزنة في مستودعات بمزرعة خاصة بتبوك، وذلك خلال الجولات الرقابية المستمرة التي يجريها مفتشو الهيئة في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستودعات غير مرخصة من "الغذاء والدواء"، كما أن المنتجات تعرضت لدرجات حرارة عالية؛ ما أدى إلى تلفها ونمو البكتيريا بها، إضافةً إلى وجود تلوث خلطي على المنتجات الغذائية وآثار للقوارض والطيور عليها.

وكشفت "الهيئة" عن وجود أغذية منتهية الصلاحية، وأدوات لإعادة التعبئة والتغليف داخل المستودعات.

وأكدت الهيئة أنه تم ضبط وحجز الكميات الموجودة في المستودعات، واستدعاء ممثلي المنشأة لاتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد "19999"، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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