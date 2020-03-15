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"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتشمل عدداً من المحافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار على نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:22 AM

"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية وتشمل عدداً من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

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