النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من جنسيات غير سورية.. مقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف على "البوكمال"

المرصد السوري: تم إعطاب 3 سيارات.. والتعزيزات كانت قادمة من العراق عبر حافلات

استهدفت طائرة حربية مجهولة، ظهر الأحد، سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، من جنسيات غير سورية، في بادية مدينة البوكمال ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من تلك الميليشيات وإعطاب 3 سيارات، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، نقل المرصد عن "مصادر موثوقة" في 20 مايو قولها إن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، مضيفاً أن "حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية"، حسب العربية نت.

وفي 16 مايو، استهدفت طائرات مجهولة قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، حيث جاء الاستهداف حينها عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة معيزيلة من "اللواء 47" التابع للمليشيات ذاتها والذي له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر حينها عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
من جنسيات غير سورية.. مقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف على "البوكمال"
سبق

استهدفت طائرة حربية مجهولة، ظهر الأحد، سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، من جنسيات غير سورية، في بادية مدينة البوكمال ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من تلك الميليشيات وإعطاب 3 سيارات، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، نقل المرصد عن "مصادر موثوقة" في 20 مايو قولها إن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، مضيفاً أن "حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية"، حسب العربية نت.

وفي 16 مايو، استهدفت طائرات مجهولة قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، حيث جاء الاستهداف حينها عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة معيزيلة من "اللواء 47" التابع للمليشيات ذاتها والذي له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر حينها عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:25 AM

من جنسيات غير سورية.. مقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف على "البوكمال"

المرصد السوري: تم إعطاب 3 سيارات.. والتعزيزات كانت قادمة من العراق عبر حافلات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
904

استهدفت طائرة حربية مجهولة، ظهر الأحد، سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، من جنسيات غير سورية، في بادية مدينة البوكمال ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من تلك الميليشيات وإعطاب 3 سيارات، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، نقل المرصد عن "مصادر موثوقة" في 20 مايو قولها إن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، مضيفاً أن "حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية"، حسب العربية نت.

وفي 16 مايو، استهدفت طائرات مجهولة قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، حيث جاء الاستهداف حينها عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة معيزيلة من "اللواء 47" التابع للمليشيات ذاتها والذي له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر حينها عن مقتل 7 من المليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,679
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,991
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,761

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة