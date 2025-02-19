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"الثنيان" يتسلم خطاب شكر من تعليم القنفذة وتقرير جائزة العام

وتجديد توقيع الشراكة المجتمعية لـ 3 أعوام

تسلم الشيخ صالح الثنيان، وابنه الشيخ أحمد الثنيان، صباح اليوم، خطاب شكر من مدير تعليم محافظة القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي.

جاء ذلك لدعم جائزة الثنيان للتفوق العلمي لتكريم أكثر من 1300 طالب وطالبة من أوائل الطلاب المتفوقين والمتفوقات بتعليم القنفذة، والحاصلين على نسبة 99 % فأعلى.

سلم الخطاب للشيخ الثنيان مدير التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة، أحمد الخميسي، كما سلمه تقرير الجائزة لهذا العام بالإضافة إلى تجديد توقيع الشراكة المجتمعية لثلاثة أعوام.

من جانبه، قال الراعي الرسمي والسنوي لهذا التكريم، الشيخ صالح الثنيان، إن هذه الرعاية السنوية تأتي إيماناً منه بأهمية رعاية العقول المتميزة وتحفيزها.

وقدم مدير التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة، أحمد الخميسي، شكره للشيخ صالح الثنيان وابنه أحمد، على رعايتهما للجائزة السنوية للمتفوقين والمتفوقات، مضيفاً أن تعليم القنفذة يواكب التحول الوطني 2020 لدعم رؤية المملكة 2030 بتفعيل الشراكات المجتمعية.

تعليم القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الثنيان" يتسلم خطاب شكر من تعليم القنفذة وتقرير جائزة العام
سبق

تسلم الشيخ صالح الثنيان، وابنه الشيخ أحمد الثنيان، صباح اليوم، خطاب شكر من مدير تعليم محافظة القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي.

جاء ذلك لدعم جائزة الثنيان للتفوق العلمي لتكريم أكثر من 1300 طالب وطالبة من أوائل الطلاب المتفوقين والمتفوقات بتعليم القنفذة، والحاصلين على نسبة 99 % فأعلى.

سلم الخطاب للشيخ الثنيان مدير التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة، أحمد الخميسي، كما سلمه تقرير الجائزة لهذا العام بالإضافة إلى تجديد توقيع الشراكة المجتمعية لثلاثة أعوام.

من جانبه، قال الراعي الرسمي والسنوي لهذا التكريم، الشيخ صالح الثنيان، إن هذه الرعاية السنوية تأتي إيماناً منه بأهمية رعاية العقول المتميزة وتحفيزها.

وقدم مدير التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة، أحمد الخميسي، شكره للشيخ صالح الثنيان وابنه أحمد، على رعايتهما للجائزة السنوية للمتفوقين والمتفوقات، مضيفاً أن تعليم القنفذة يواكب التحول الوطني 2020 لدعم رؤية المملكة 2030 بتفعيل الشراكات المجتمعية.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
07:29 PM

"الثنيان" يتسلم خطاب شكر من تعليم القنفذة وتقرير جائزة العام

وتجديد توقيع الشراكة المجتمعية لـ 3 أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تسلم الشيخ صالح الثنيان، وابنه الشيخ أحمد الثنيان، صباح اليوم، خطاب شكر من مدير تعليم محافظة القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي.

جاء ذلك لدعم جائزة الثنيان للتفوق العلمي لتكريم أكثر من 1300 طالب وطالبة من أوائل الطلاب المتفوقين والمتفوقات بتعليم القنفذة، والحاصلين على نسبة 99 % فأعلى.

سلم الخطاب للشيخ الثنيان مدير التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة، أحمد الخميسي، كما سلمه تقرير الجائزة لهذا العام بالإضافة إلى تجديد توقيع الشراكة المجتمعية لثلاثة أعوام.

من جانبه، قال الراعي الرسمي والسنوي لهذا التكريم، الشيخ صالح الثنيان، إن هذه الرعاية السنوية تأتي إيماناً منه بأهمية رعاية العقول المتميزة وتحفيزها.

وقدم مدير التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة، أحمد الخميسي، شكره للشيخ صالح الثنيان وابنه أحمد، على رعايتهما للجائزة السنوية للمتفوقين والمتفوقات، مضيفاً أن تعليم القنفذة يواكب التحول الوطني 2020 لدعم رؤية المملكة 2030 بتفعيل الشراكات المجتمعية.

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