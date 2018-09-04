رابطة المحترفين تجدد شراكتها لاستمرار الدوري في FIFA19

جددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين العقد المبرم بينها وبين شركة EA SPORTS الناشرة للعبة FIFA19 لعدة أعوام مقبلة لاستمرار مسابقة الدوري السعودي في اللعبة كأحد أهم الدوريات على مستوى العالم، نظير الاهتمام الكبير من محبي اللعبة في المملكة باللعب بأندية الدوري السعودي للمحترفين، في مسابقات اللعبة الفردية والجماعية وعن طريق اللعب عبر شبكة الإنترنت.

كما سيتاح لمحبي اللعبة إشراك جميع لاعبي الأندية المحليين والأجانب مع فرق الدوري السعودي واللعب بهم في نسخ اللعبة الجديدة.

وتعد الشركة شريكًا رسميًا لكبرى الدوريات العالمية والتي أبرمت اتفاقيات معها لإدراج الأندية والمسابقات في نسخها المقبلة من اللعبة.

وسيشهد العقد المبرم بين الرابطة والشركة نقلة نوعية في الشراكة بين الطرفين وتواجد لأندية الدوري السعودي للمحترفين بين كبرى الدوريات العالمية، التي تتواجد في اللعبة بشكل مستمر، ويتضمن العقد المبرم على تفاصيل إضافية تختص بالمسابقات الكروية السعودية ستشهدها الفترة المقبلة.