تجدد الاحتجاجات في بغداد لليوم الثاني.. وإصابة 8 متظاهرين

إغلاق عدة طرق في العاصمة وتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة الخضراء

أصيب ثمانية محتجين على الأقل في حي الزعفرانية بجنوب شرق بغداد، اليوم الأربعاء، عندما فتح أفراد من قوات الشرطة والجيش النار، وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين، مع تجدد الاحتجاجات في بغداد في اليوم التالي لمقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 200 في اشتباكات؛ بسبب البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.

وبحسب "رويترز"، خرج نحو 200 محتج إلى الشوارع في حي الشعب في شمال بغداد وأغلقوا طريقاً سريعاً رئيسياً يربط بين العاصمة والمدن الشمالية.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الأمن أغلقت عدة طرق في بغداد منها جسر مؤدٍّ إلى المنطقة الخضراء الحصينة، التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية في إطار تشديد إجراءات الأمن.

على الصعيد نفسه، عبّرت الأمم المتحدة اليوم عن قلقها بشأن العنف ودعت إلى الهدوء.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان، الحق في الاحتجاج.

وطالبت "بلاسخارت" السلطات بتوخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميّين مع الحفاظ على القانون والنظام وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.