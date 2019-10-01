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محافظ جدة يتسلم التقرير السنوي للمرور.. ويؤكد على أهمية  التقيد بالأنظمة

التفاصيل كشفت عن انخفاض نسب الحوادث والوفيات مقارنة بالعام الماضي

تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، التقرير السنوي لإدارة مرور محافظة جدة لعام 1440هـ، قدمه العميد سلمان الجميعي مدير إدارة مرور المحافظة.

واشتمل التقرير على الأعمال المرورية والبرامج المنفذة، ومنها العمل على خفض نسب الحوادث والوفيات عن العام الماضي والذي تحقق ووصل لنسبة 3% بعد وضع حلول استراتيجية هندسية ومرورية لذلك.

وتطرق التقرير للنقاط السوداء وسبل معالجتها مع أمانة جدة وفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة وتكثيف تواجد رجال المرور بتلك المواقع، بالإضافة لإقامة عدد من المحاضرات التوعوية للمجتمع وتدريب منسوبي الإدارة على أساليب وفن التعامل مع الجمهور والشراكات المجتمعية والتنسيق مع أمانة جدة في إزالة المركبات التالفة في الشوارع .

واستعرض "الجميعي" عددًا من أعمال الضبط المروري، خاصة ما يتعلق بالمخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة مثل تجاوز السرعة وقطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وتجاوز الخط الأصفر.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.

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محافظ جدة يتسلم التقرير السنوي للمرور.. ويؤكد على أهمية  التقيد بالأنظمة
سبق

تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، التقرير السنوي لإدارة مرور محافظة جدة لعام 1440هـ، قدمه العميد سلمان الجميعي مدير إدارة مرور المحافظة.

واشتمل التقرير على الأعمال المرورية والبرامج المنفذة، ومنها العمل على خفض نسب الحوادث والوفيات عن العام الماضي والذي تحقق ووصل لنسبة 3% بعد وضع حلول استراتيجية هندسية ومرورية لذلك.

وتطرق التقرير للنقاط السوداء وسبل معالجتها مع أمانة جدة وفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة وتكثيف تواجد رجال المرور بتلك المواقع، بالإضافة لإقامة عدد من المحاضرات التوعوية للمجتمع وتدريب منسوبي الإدارة على أساليب وفن التعامل مع الجمهور والشراكات المجتمعية والتنسيق مع أمانة جدة في إزالة المركبات التالفة في الشوارع .

واستعرض "الجميعي" عددًا من أعمال الضبط المروري، خاصة ما يتعلق بالمخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة مثل تجاوز السرعة وقطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وتجاوز الخط الأصفر.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
02:10 PM

محافظ جدة يتسلم التقرير السنوي للمرور.. ويؤكد على أهمية  التقيد بالأنظمة

التفاصيل كشفت عن انخفاض نسب الحوادث والوفيات مقارنة بالعام الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، التقرير السنوي لإدارة مرور محافظة جدة لعام 1440هـ، قدمه العميد سلمان الجميعي مدير إدارة مرور المحافظة.

واشتمل التقرير على الأعمال المرورية والبرامج المنفذة، ومنها العمل على خفض نسب الحوادث والوفيات عن العام الماضي والذي تحقق ووصل لنسبة 3% بعد وضع حلول استراتيجية هندسية ومرورية لذلك.

وتطرق التقرير للنقاط السوداء وسبل معالجتها مع أمانة جدة وفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة وتكثيف تواجد رجال المرور بتلك المواقع، بالإضافة لإقامة عدد من المحاضرات التوعوية للمجتمع وتدريب منسوبي الإدارة على أساليب وفن التعامل مع الجمهور والشراكات المجتمعية والتنسيق مع أمانة جدة في إزالة المركبات التالفة في الشوارع .

واستعرض "الجميعي" عددًا من أعمال الضبط المروري، خاصة ما يتعلق بالمخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة مثل تجاوز السرعة وقطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وتجاوز الخط الأصفر.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.

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