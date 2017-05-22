مباشر قطر: انهيار يتزايد وتضخم يتفاقم.. اقتصاد "الحمدين" في مأزق

قطاع الاستثمار شهد هروباً كبيراً لرأس المال خوفاً من بسط سيطرته عليه

انهيارات متلاحقة تطال الكثير من قطاعات الاقتصاد القطري، نتيجة لسياسات النظام الخاطئة، التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم في البلاد.

هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الاقتصاد القطري، وفقاً لـ"قناة مباشر قطر"، يدفع ضريبته أبناء الدوحة، الذين يستنزفهم نظام الحمدين بشكل متزايد، ويجبرهم على القبول بالمنتجات الإيرانية والتركية، ذات الأسعار المرتفعة والجودة المتردية، لكن ليس أمام أبناء قطر خيار آخر.

ووفق ما نقلته اليوم السابع: نظام الحمدين ومن خلال سياسة دعم الإرهاب والتخريب في المنطقة، جعل السياحة القطرية تعيش واحدة من أسوأ فتراتها، خاصة في ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، فضلاً عن فشل خطط جذب المزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.

ليست السياحة وحدها، بل إن قطاع الاستثمار شهد هروباً كبيراً لرأس المال، بعدما أيقن رجال الأعمال أن الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الحمدين، سوف يدفعه إلى بسط سيطرته على أموال المستثمرين، فضلاً عن أن الوضع الأمني غير المستقر الذي تعيشه البلاد اليوم يجعل من قطر بيئة غير مناسبة للاستثمار.