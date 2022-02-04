"أخضر الصالات" يقيم معسكراً إعدادياً في الدمام استعداداً لتصفيات آسيا

يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، معسكراً إعدادياً في مدينة الدمام خلال الفترة من 5 إلى 14 فبراير الجاري، وذلك استعداداً للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 7 إبريل القادم.



وكان المدير الفني للأخضر، الإسباني أندرو بلازا، أعلن قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم للالتحاق بالمعسكر والبالغ عددهم (20) لاعباً وهم: عبدالله الشمري، حمود الدهان، أسعد السعد، عمر الدبل، سلطان الدحيم، معاذ العسيري، عبدالرحمن الملا، فرحان الأسمري، صالح القرني، عبدالإله العتيبي، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فهد الرديني، نواف العروان، محمد الخماس، جوهر جماح، ناصر الحارثي، عبدالله مغربي، عبدالرحمن القاسم، إبراهيم العسيري.



وسيجري (أخضر الصالات) تدريباته اليومية على فترات مختلفة تشمل تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية، وأخرى في صالة الحديد بالإضافة إلى إجراء مناورات تدريبية.



من جانبه، تحدث مدير إدارة كرة الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي، قائلاً إن هذا المعسكر يعتبر إعداداً للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 7 إبريل القادم.