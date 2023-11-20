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مشاهير "ارفع الشاشة إلى الأعلى".. بين فكي "الافتراضي والواقعي"

جلسة تنطلق ضمن منتدى الإعلام السعودي مطلع شهر ديسمبر المقبل

يحتضن منتدى الإعلام السعودي، الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل في الرياض بعنوان "مؤثرو التواصل الاجتماعي يصنعون عالماً افتراضياً"، جلسة بعنوان "ارفع الشاشة إلى الأعلى".

ومن المنتظر أن تجيب الجلسة عن علامات الاستفهام حول هذه الظاهرة التي دأب عليها البعض، وتتعرض لهجوم غير مسبوق من البعض الآخر.

ويدير الجلسة أحمد العرفج، بمشاركة طراد الأسمري الذي يتناول تجربته في الحسابات السوداء في "تويتر" بينما يستعرض فيصل عبدالكريم مساهماته في زيادة درجة الوعي التجاري حول البضائع المقلدة.

وسيتحدث منصور الرقيبة وإيناس الحنطي عن التجربة الإعلانية عبر منصة "السناب شات" عند الجنسين.

وستتطرق الجلسة إلى تحدي المضمون والقدرة على جذب المتابعين في ظل سيطرة المعلن على مساحة التأثير والتوجيه وطغيان النزعة الاستهلاكية، وسط تشكيك في مدى استقلالية مشاهير التواصل الاجتماعي ومصداقيتهم فيما يطرحونه من آراء.

منتدى الإعلام السعودي الرياض مؤثرو التواصل الاجتماعي يصنعون عالماً افتراضياً ارفع الشاشة إلى الأعلى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاهير "ارفع الشاشة إلى الأعلى".. بين فكي "الافتراضي والواقعي"
سبق

يحتضن منتدى الإعلام السعودي، الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل في الرياض بعنوان "مؤثرو التواصل الاجتماعي يصنعون عالماً افتراضياً"، جلسة بعنوان "ارفع الشاشة إلى الأعلى".

ومن المنتظر أن تجيب الجلسة عن علامات الاستفهام حول هذه الظاهرة التي دأب عليها البعض، وتتعرض لهجوم غير مسبوق من البعض الآخر.

ويدير الجلسة أحمد العرفج، بمشاركة طراد الأسمري الذي يتناول تجربته في الحسابات السوداء في "تويتر" بينما يستعرض فيصل عبدالكريم مساهماته في زيادة درجة الوعي التجاري حول البضائع المقلدة.

وسيتحدث منصور الرقيبة وإيناس الحنطي عن التجربة الإعلانية عبر منصة "السناب شات" عند الجنسين.

وستتطرق الجلسة إلى تحدي المضمون والقدرة على جذب المتابعين في ظل سيطرة المعلن على مساحة التأثير والتوجيه وطغيان النزعة الاستهلاكية، وسط تشكيك في مدى استقلالية مشاهير التواصل الاجتماعي ومصداقيتهم فيما يطرحونه من آراء.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
03:30 PM

مشاهير "ارفع الشاشة إلى الأعلى".. بين فكي "الافتراضي والواقعي"

جلسة تنطلق ضمن منتدى الإعلام السعودي مطلع شهر ديسمبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحتضن منتدى الإعلام السعودي، الذي ينطلق مطلع شهر ديسمبر المقبل في الرياض بعنوان "مؤثرو التواصل الاجتماعي يصنعون عالماً افتراضياً"، جلسة بعنوان "ارفع الشاشة إلى الأعلى".

ومن المنتظر أن تجيب الجلسة عن علامات الاستفهام حول هذه الظاهرة التي دأب عليها البعض، وتتعرض لهجوم غير مسبوق من البعض الآخر.

ويدير الجلسة أحمد العرفج، بمشاركة طراد الأسمري الذي يتناول تجربته في الحسابات السوداء في "تويتر" بينما يستعرض فيصل عبدالكريم مساهماته في زيادة درجة الوعي التجاري حول البضائع المقلدة.

وسيتحدث منصور الرقيبة وإيناس الحنطي عن التجربة الإعلانية عبر منصة "السناب شات" عند الجنسين.

وستتطرق الجلسة إلى تحدي المضمون والقدرة على جذب المتابعين في ظل سيطرة المعلن على مساحة التأثير والتوجيه وطغيان النزعة الاستهلاكية، وسط تشكيك في مدى استقلالية مشاهير التواصل الاجتماعي ومصداقيتهم فيما يطرحونه من آراء.

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