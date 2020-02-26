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مكة.. إصابة 4 أطفال في حادث مروري على طريق الصهوة

إسعاف حالتين إصابتهما خطرة.. المرور يباشر

باشر مرور العاصمة المقدسة حادثاً مرورياً بين شاحنة ومركبة على طريق الصهوة نتج عنه إصابة 4 أطفال اثنان منهم حالتهما خطرة واثنان مستقرة تم نقلهم بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً في الساعة ١٢:٢٩ من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم في خط الصهوة عند المسجد أبو منارتين.

وأضاف بادومان بأنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ٢ فرقة إسعافية وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود ٤ إصابات جميعهم أطفال اثنتان خطرتان واثنتان مستقرتان تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى حراء العام.



من جانبه باشر قسم الحوادث بمرور العاصمة المقدسة موقع البلاغ للتحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.

حادث مروري الهلال الأحمر مرور العاصمة المقدسة

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مكة.. إصابة 4 أطفال في حادث مروري على طريق الصهوة
سبق

باشر مرور العاصمة المقدسة حادثاً مرورياً بين شاحنة ومركبة على طريق الصهوة نتج عنه إصابة 4 أطفال اثنان منهم حالتهما خطرة واثنان مستقرة تم نقلهم بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً في الساعة ١٢:٢٩ من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم في خط الصهوة عند المسجد أبو منارتين.

وأضاف بادومان بأنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ٢ فرقة إسعافية وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود ٤ إصابات جميعهم أطفال اثنتان خطرتان واثنتان مستقرتان تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى حراء العام.



من جانبه باشر قسم الحوادث بمرور العاصمة المقدسة موقع البلاغ للتحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:07 PM

مكة.. إصابة 4 أطفال في حادث مروري على طريق الصهوة

إسعاف حالتين إصابتهما خطرة.. المرور يباشر

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
892

باشر مرور العاصمة المقدسة حادثاً مرورياً بين شاحنة ومركبة على طريق الصهوة نتج عنه إصابة 4 أطفال اثنان منهم حالتهما خطرة واثنان مستقرة تم نقلهم بواسطة إسعاف الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً في الساعة ١٢:٢٩ من مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يفيد بوجود حادث تصادم في خط الصهوة عند المسجد أبو منارتين.

وأضاف بادومان بأنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ٢ فرقة إسعافية وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود ٤ إصابات جميعهم أطفال اثنتان خطرتان واثنتان مستقرتان تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى حراء العام.



من جانبه باشر قسم الحوادث بمرور العاصمة المقدسة موقع البلاغ للتحقيق في الحادث بحكم الاختصاص.

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