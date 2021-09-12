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محمد نور : شكرًا يا رجال العميد .. و"اليامي" : القادم أفضل

بعد سداسية الاتحاد في مرمى أبها والقفز للصدارة

امتدح قائد الاتحاد السابق محمد نور، أداء الفريق الكروي الاتحادي الأول بعد الفوز الكبير أمام ضيفه أبها بسداسية مقابل هدف، مساء السبت، بملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال نور من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر" : "ليلة اتحادية جميلة بكل ما فيها، شكرًا رجال العميد، أمتعتمونا والقادم أجمل بإذن الله".

وقدم الحسن اليامي نجم الاتحاد السابق، التهنئة عقب الفوز العريض قائلاً : "ألف ألف ألف، مبروك للعميد مستوى ونتيجة، والقادم أفضل بإذن الله".
وبكلمة "6 أهداف تشن وترن" قال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد،"6 أهداف تشن وترن، الحمد لله رب العالمين، اللهم زدنا من فضلك وكرمك، مبروك لجمهور الذهب.. تستاهلون".

الاتحاد أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محمد نور : شكرًا يا رجال العميد .. و"اليامي" : القادم أفضل
سبق

امتدح قائد الاتحاد السابق محمد نور، أداء الفريق الكروي الاتحادي الأول بعد الفوز الكبير أمام ضيفه أبها بسداسية مقابل هدف، مساء السبت، بملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال نور من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر" : "ليلة اتحادية جميلة بكل ما فيها، شكرًا رجال العميد، أمتعتمونا والقادم أجمل بإذن الله".

وقدم الحسن اليامي نجم الاتحاد السابق، التهنئة عقب الفوز العريض قائلاً : "ألف ألف ألف، مبروك للعميد مستوى ونتيجة، والقادم أفضل بإذن الله".
وبكلمة "6 أهداف تشن وترن" قال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد،"6 أهداف تشن وترن، الحمد لله رب العالمين، اللهم زدنا من فضلك وكرمك، مبروك لجمهور الذهب.. تستاهلون".

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
12:26 AM

محمد نور : شكرًا يا رجال العميد .. و"اليامي" : القادم أفضل

بعد سداسية الاتحاد في مرمى أبها والقفز للصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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امتدح قائد الاتحاد السابق محمد نور، أداء الفريق الكروي الاتحادي الأول بعد الفوز الكبير أمام ضيفه أبها بسداسية مقابل هدف، مساء السبت، بملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال نور من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر" : "ليلة اتحادية جميلة بكل ما فيها، شكرًا رجال العميد، أمتعتمونا والقادم أجمل بإذن الله".

وقدم الحسن اليامي نجم الاتحاد السابق، التهنئة عقب الفوز العريض قائلاً : "ألف ألف ألف، مبروك للعميد مستوى ونتيجة، والقادم أفضل بإذن الله".
وبكلمة "6 أهداف تشن وترن" قال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد،"6 أهداف تشن وترن، الحمد لله رب العالمين، اللهم زدنا من فضلك وكرمك، مبروك لجمهور الذهب.. تستاهلون".

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