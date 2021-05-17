ووصل عدد المستفيدين من المشروع 12,530 فردًا من خلال تسليمهم قسائم شرائية تصرف من السوق المحلي، حيث تم استقبال المستفيدين وصرف قسائمهم من خلال المحال التجارية طوال فترة عيد الفطر.

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع كسوة عيد الفطر السعيد على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين والسوريين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

"إغاثي" الملك يختتم مشروع كسوة عيد الفطر في الأردن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-17 اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع كسوة عيد الفطر السعيد على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين والسوريين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. ووصل عدد المستفيدين من المشروع 12,530 فردًا من خلال تسليمهم قسائم شرائية تصرف من السوق المحلي، حيث تم استقبال المستفيدين وصرف قسائمهم من خلال المحال التجارية طوال فترة عيد الفطر. ويأتي التوزيع في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر في الأردن لعام 1442هـ.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 06:01 PM

"إغاثي" الملك يختتم مشروع كسوة عيد الفطر في الأردن عدد المستفيدين من المشروع 12,530 فردًا تسلموا قسائم شرائية





A A A





2 مشاركة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع كسوة عيد الفطر السعيد على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين والسوريين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووصل عدد المستفيدين من المشروع 12,530 فردًا من خلال تسليمهم قسائم شرائية تصرف من السوق المحلي، حيث تم استقبال المستفيدين وصرف قسائمهم من خلال المحال التجارية طوال فترة عيد الفطر.

ويأتي التوزيع في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر في الأردن لعام 1442هـ.