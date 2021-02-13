"القرني" مديرًا لمكافحة المخدرات بالسعودية

أصدر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، قرارًا بتعيين اللواء محمد بن سعيد القرني مديرًا عامًّا لمكافحة المخدرات.



ويُعد "القرني" من الكفاءات الوطنية المتميزة؛ وتقلد مناصب عدة خلال فترة عمله، آخرها مدير عام للمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، ومدير للإدارة العامة للمخدرات بمنطقة القصيم، كما شغل أيضًا منصب مدير الإدارة العامة للمخدرات بمدينة الدمام.