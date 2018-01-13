وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

خلال استقباله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بإلاضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال ، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.